內地新十條｜北京上海不查核酸、取消落地檢　各地防疫陸續放寬

12月7日，國務院聯防聯控機制綜合組發布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，宣布10項放寬防疫措施。上海市、北京市下午和晚間陸續宣布，放寬往來當地人員需「落地檢」和「三天三檢」安排。



上海市政府宣布，來滬返滬人員抵滬後不再實施 「落地檢」、「三天三檢」、「抵上海第5天進行1次核酸檢測」也取消；北京市隨後也指出，對進返京人員不再執行查驗核酸檢測陰性證明、健康碼等防控措施，抵京後不再執行落地三天三檢。



7日新發布的《通知》強調要精準科學防疫，不得採取各種形式的隨意封控，高風險區要快封快檢；一般場所毋需掃碼；不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢；無症狀及輕症可居家隔離；不得隨意停工停產。

北京上海不再實施「落地檢」、不查核酸證明

上海市疫情防控工作領導小組辦公室周7日進一步優化調整疫情防控的相關措施，宣布滬返滬人員抵滬後不再實施 「落地檢」、「三天三檢」和「第5天進行1次核酸檢測」。

此外，對符合居家隔離條件的密切接觸者，由「5天集中隔離醫學觀察+3天居家隔離醫學觀察」調整為「5天居家隔離醫學觀察」，也可自願選擇集中隔離。

針對來滬返滬人員抵滬不滿5天者，「隨申碼」、「場所碼」等不再顯示「來滬返滬不滿5天」的標記，也不再限制其進入相關公共場所，7天內無核酸檢測記錄的民眾不再賦黃碼。

上海今年4月疫情嚴峻，開展全員核酸。（新華社）

12月5日起，上海地鐵除11號線昆山段已取消72小時核酸陰性證查驗。但乘客進入車站時仍需量度體溫，以及掃描場地碼。

12月6日起上海已宣布除養老機構、兒童福利機構、醫療機構、學校以及密閉娛樂場所、餐飲服務場所等有特殊防疫要求的場所外，其餘公共場所不再查驗核酸檢測陰性證明。

疫情｜北京上海等地放寬防控措施 深圳餐飲商超不再查核酸證明

12月6日起，北京市也宣布進入超市、商務樓宇等公共場所，可不查驗核酸檢測陰性證明，掃碼進入即可；進入社區（村），不查驗核酸檢測陰性證明，常住居民可不掃碼。

12月7日晚間，北京也根據《通知》放寬防疫措施，北京市衛健委黨委書記、副主任鐘東波表示，對進返京人員不再執行查驗核酸檢測陰性證明和健康碼等防控措施，抵京後不再執行落地「三天三檢」。

此外，具備居家隔離條件的密切接觸者採取5天居家隔離，也可自願選擇集中隔離，第5天核酸檢測陰性後解除隔離。過去困擾許多返京人員的健康寶彈窗問題是否能解決，亦引發網民討論關注。

中國鐵路也宣布7日起，取消對進京旅客和京津冀通勤人員查驗「北京健康寶」綠碼和48小時核酸檢測陰性證明。