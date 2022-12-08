疫情｜內地昨增本土感染2.1萬宗　北京響應新十條取消三天三檢

國家衛健委數據，昨日（7日）內地本土新增感染21165宗，無新增死亡個案。



內地昨日本土新增確診4031宗，其中廣東1437宗，北京1168宗，貴州212宗，河南161宗，重慶155宗，四川139宗，福建126宗，黑龍江94宗，浙江89宗，海南89宗，雲南56宗，內蒙古51宗，山東50宗，江蘇41宗，上海39宗，遼寧34宗，陝西27宗，山西18宗，湖北12宗，青海10宗，安徽8宗，湖南7宗，新疆4宗，寧夏2宗，江西、西藏各1宗。

當日本土症狀感染個案17134宗，包括重慶3006宗，廣東2713宗，北京2194宗，山西1109宗，上海327宗，新疆228宗，浙江218宗，海南202宗，廣西194宗等。

昨日無新增死亡個案，現有確診個案43266宗 （其中重症138宗），累計死亡個案5235宗，累計報告確診個案354017宗。

內地新十條｜無症狀及輕症可居家隔離 一般場所毋須掃碼

昨日國務院聯防聯控發布疫情防控「新十條」，列明不得採取各種形式的臨時封控，可根據防疫工作需要開展抗原檢測；具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型患者可居家隔離等。

「新十條」發布後，廣東、北京、上海等省市隨即公布落實新措施通告。廣州乘客乘坐巴士、地鐵等公共交通，或進入醫療機構就診時，無需查驗核酸，只需健康碼綠碼即可。

中國鐵路亦公告稱，自即日起，購票、乘車及進出站停止查驗48小時核酸證明和健康碼。北京、杭州、重慶等城市火車站宣布即時調整防控措施。

北京方面，進返北京無需檢查「健康寶」及48小时核酸证明，抵京後不再執行落地「三天三檢」。杭州方面，杭州火車東站及時調整防控舉措，旅客進出站無需出示核酸、綠碼等相關證明，只需要刷身份證，就可實現通行。