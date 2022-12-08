疫情｜張伯禮：新冠回歸乙類管理條件日趨成熟　應適時有序調整

昨日（7日），內地再宣布10項放寬防疫措施，另專家早前亦指出Omicron變異株雖然傳染性變強，但毒力變弱，病死率大幅降低，98%以上患者屬無症狀及輕症，不適宜再延續甲級管理的模式。對此，中國工程院院士張伯禮表示，新冠肺炎回歸乙類管理的條件日趨成熟，但降級管控的舉措是疫情防控的重大調整，應堅持穩中求進、走小步不停步，適時有序作出調整。



2020年1月，國家衛健委公告將新冠肺炎納入法定傳染病乙類管理，採取甲類傳染病的預防、控制措施。張伯禮認為，當時的決策是明智果斷的，避免數億人受染，挽救了數十萬計生命，為疫苗、藥物研發、積累治療經驗贏得時間，並為疫情防控取得階段性成果奠定了堅實基礎。不過，隨著病毒的不斷變異，其致病力逐漸減弱趨勢明顯，從病毒及疾病特點看，當下延續甲級管理的必要條件已經明顯逐漸減少，回歸乙類管理的條件日趨成熟。

據介紹，傳染病管理方式的主要依據來自傳染病的傳染性和致病力，傳染性強、致病力強、病死率高的傳染病一般歸為甲類或乙類甲級管理，管控措施一般是採取強制性隔離、疫區封鎖等。而致病力強、病死率高，但傳播能力有限，對社會造成一定危害的傳染病歸為乙類，傳染性強、致病力弱、病死率低的傳染病則一般歸為丙類。

張伯禮稱，將新冠肺炎回歸到乙級管理，可從方艙醫院中釋放出大量的醫療資源，以回歸到正常的診療中，並可在搶救新冠患者時，將精力重點放在重點人群上，另也可以為未來進一步優化防控措施提供一定的法律依據，做到有法可依。不過他強調，這是疫情防控的重大調整，對人民生活、經濟社會都將產生巨大影響。應堅持穩中求進、走小步不停步，相信領導部門一定會根據病毒變異及疫情變化綜合研判，以變應變，適時有序作出調整，「冬天已然來到，春天不遠了，何況來年還是早春」。

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