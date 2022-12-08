人事變動｜陳敏爾任天津市委書記　李鴻忠不再兼任

據新華社報道，日前，中共中央決定，李鴻忠不再兼任天津市委書記、常委、委員職務，由陳敏爾兼任天津市委委員、常委、書記。



陳敏爾，1960年9月出生，浙江諸暨人，1981年8月參加工作，1982年9月加入中國共產黨，中央黨校研究生學歷。中共第十七屆中央候補委員，十八屆、十九屆、二十屆中央委員，十九屆、二十屆中央政治局委員，第十二屆、十三屆全國人大代表，中共重慶市第六屆委員會委員。歷任貴州省長、省委書記、省人大常委會主任，重慶市委書記。

陳敏爾的從政之路從浙江紹興的宣傳部門開始，1999年12月擔任省級黨報《浙江日報》社社長。兩年後，陳敏爾升任浙江省委宣傳部部長，當時的浙江省委書記是習近平。據悉，在此期間陳敏爾推動《浙江日報》頭版《之江新語》欄目，發表了200多篇署名「哲欣」的短評，而「哲欣」是習近平的筆名。

2012年至2017年，陳敏爾在貴州期間，提出了「大扶貧、大數據」的發展戰略，推動脫貧攻堅、精准扶貧、改革農村生產合作社，成功開拓大數據雲計算和生態旅遊等產業，自此，發展大數據便成了陳敏爾在貴州期間最為亮眼的成績單。2017年，時值十九大換屆之年，陳敏爾接替孫政才出任重慶市委書記、常委，提前鎖定政治局委員。