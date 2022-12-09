歷經多年挫折　中國宣布恢復北極科學考察項目

在北極地區科學考察項目上歷經多年挫折後，北京正在邁出恢復努力的第一步，派遣人員前往兩個前哨站，這兩個前哨戰對於中國成為「近北極」國家的政策至關重要。



據美國之音報導，北極研究人員透露，中國最近已經派遣並宣布計劃將很快派遣數人重返挪威和冰島這兩個最重要的科學前哨站，此前中國科學家已經長時間遠離這兩處網站。 不過。 沒有跡象表明中國試圖在瑞典和芬蘭重啟另外兩個科學專案，這兩國的國家組織告訴記者，中國在該國的活動即將結束或已經結束。

2017年9月6日，中國北極科學考察隊搭乘「雪龍」號科考船穿越北極西北航道，為中國開辟了北美經濟圈至東北亞經濟圈的海上新通道。（網上圖片）

中國極地研究所（PRIC）最近在挪威斯瓦爾巴群島的新奧勒松科考區域註冊了三個專案，自2004年以來，中國極地研究所在那裡租賃並運營著一座挪威公司擁有的建築，即黃河站，這是該研究所的第一個北極地面設施。 中國極地研究所在斯瓦爾巴挪威研究入口網站上註冊了這些專案。

挪威極地研究所新奧勒松項目負責人、科學家蓋爾·戈塔斯（Geir Gotaas）說，由於旅行限制，自疫情開始以來，中國人員大多離開了黃河站。 他說，最後一名中國研究人員在這座可容納約10名員工的建築單獨待了三個月後於3月間離開。

中國在群島西岸的新奧爾松（Ny-Alesund）建立了第一個北極科學考察站—黃河站。圖為新奧爾松。（Getty Images）

戈塔斯說，四名中國科學家本周將抵達挪威大陸，然後飛往斯瓦爾巴特群島，其中三人會在朗伊爾城和新奧勒松停留幾周，第四人會留在黃河站直到明年3月，以維護儀器過冬。

戈塔斯說：「中國研究員們正在朝恢復新奧勒松的正常運營邁出第一步。 」

本文獲聯合早報授權轉載。

