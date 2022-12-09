中國駐俄羅斯外交官：北京對與俄國在「北極航道」合作感興趣

據俄羅斯衛星通訊社消息，中國駐俄羅斯大使館公使銜參贊劉慶華日前在論壇上表示，北京對與俄羅斯在北方航道合作感興趣，準備在這個方向上與俄國合作。她更表示，中方願盡一切努力支持俄羅斯在北極的合作倡議。



劉慶華指出，加強北方航道沿線合作是雙方元首確定的優先合作領域之一，中國期待著通往中國的北海航線的成功開通。



《俄羅斯衛星通訊社》報道，劉慶華在12月8日至9日於俄國聖彼得堡舉辦的「北極：現在與未來」國際論壇上，以俄文說道，「今天俄方對發展與中國在北方航道的使用和建設方面的合作非常感興趣。我想在我的發言中你們已經了解到我們這邊也有同樣的興趣。所以，我們準備在這個方向上與你們合作」。

劉慶華提到，「北海航線的發展必將促進北極基礎設施的進一步拓展、資源利用、沿海航線社會經濟發展等領域的擴展。由此這將可以為北極地區的長期可持續發展提供新的動力，也許還將對國際貿易未來架構的形成產生深遠的影響。」

中國近年在北極大力發展，除投資、能源開發外，科研也是重點之一。(VCG)

《新民晚報》報道，中俄早在2015年就開始加強對北極航道的開發利用合作，2017年7月4日，習近平總書記在莫斯科會見時任俄羅斯總理的梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）時，明確提出「冰上絲綢之路」這一概念。

據中國極地研究中心極地戰略研究室主任張俠測算，「冰上絲綢之路」將使上海以北港口到歐洲西部、北海、波羅的海等港口的航線航程縮短25%到55%，每年可節省533億到1274億美元國際貿易海運成本。

「冰上絲綢之路」除極大縮短中國到歐洲的航運距離外，走北極航線也是一種建構多元化海運體系，降低船隻遭攔截風險的方式，無論從商業還是能源、貨運安全形度考慮都有重要的戰略意義。

習近平提到要做好「一帶一路」建設，同歐亞經濟聯盟對接，打造「冰上絲綢之路」。（資料圖片）

2018年國務院發布「中國的北極政策」白皮書。白皮書指出，全球變暖使北極航道有望成為國際貿易的重要運輸幹線，中國願依託北極航道的開發利用，與各方共建「冰上絲綢之路」。