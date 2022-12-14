傳喝酒可預防新冠殺滅病毒　上海闢謠平台：反增感染風險

眾所周知，70%-75%濃度的酒精可有效殺滅新冠病毒，不過，隨著內地本土疫情反覆，「喝高度數白酒可殺滅新冠病毒」的傳言四起，「上海網絡闢謠」平台對此表示，喝酒並不能預防新冠病毒感染，反而會增加感染風險。



70%-75%濃度的酒精可有效殺滅新冠病毒。（photo-ac）

「上海網絡闢謠」平台表示，新冠病毒侵犯的是呼吸道，而喝下的酒精（乙醇）進入的卻是人體消化系統，主要在胃、腸道中快速擴散並被吸收，其後會隨血液流動到全身並在肝臟中完成90%左右的代謝，僅2%-10%的乙醇會通過尿液、汗液和呼吸排出體外，其中擴散至口腔或食管中的乙醇佔比極低。

因此，酒精在人體中很難接觸到新冠病毒，或只有極少量酒精能與病毒接觸。喝酒能預防新冠病毒感染更是無稽之談，高度數酒更不能增加殺滅病毒的概率。

網傳喝酒可以預防新冠感染。（上海網絡闢謠微信公眾號）

此外，喝酒還會產生致癌風險，上海同仁醫院營養科主任張靜表示，乙醇會先轉化為乙醛再轉化為乙酸，最後轉化為二氧化碳和水排出體外。但轉化率不是百分之百，每次飲酒都會有一部分乙醛被人體吸收。

而當喝酒快高於肝臟的代謝速度或超出代謝能力時，乙醛就會蓄積在體內，出現頭痛、醉酒等現象，還會導致DNA損傷，甚至是酒精性肝病、肝癌。

（註：封面圖片為示意圖片）