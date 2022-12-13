內地遊客赴澳門接種復必泰疫苗人數大增　復星醫藥考慮增接種點

近期赴澳門接種復必泰的內地遊客大增，《財新網》報道，12日當日及前幾日預約接種均顯示已約滿，12月12日能預約到的最早接種日是12月18日。



報道指，澳門接種點工作人員表示，12月以來內地遊客接種量大增，「從一開始的幾個人到現在每天100多人，目前基本處於都是滿負荷運作狀態。」復星醫藥相關人士透露，公司及合作夥伴正在籌備澳門第二個復必泰自費接種點。



2021年第一季度，復必泰在香港、澳門獲批開放民眾接種。今年（2022）年11月，復必泰二價疫苗在港澳獲批，二價疫苗是針對新冠原始毒株以及奧密克戎BA.4/BA.5毒株的mRNA疫苗。澳門部分醫院接待內地遊客自費接種，價格為1,360港元至1,650港元。

新冠疫苗：圖為9月15日，攝影師在德國愛爾福特拍攝一瓶復必泰疫苗。（Getty）

目前復必泰仍未在內地獲批，民眾無法在內地接種復必泰。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月曾披露，中國官方正考慮批准復必泰冠病疫苗在中國的緊急使用權，有望成為首個獲批的西方疫苗。

11月1日起，內地恢復受理赴澳門電子簽申請，澳門成為內地旅客出遊的熱門選擇。該日，澳門正式開始非本地居民復必泰新冠疫苗的自費接種服務，不少遊客在制定赴澳門旅行計畫時，也將接種復必泰疫苗做為加強針，列入旅行必做清單。

目前向內地遊客開放的是針對原始毒株的復必泰疫苗，二價疫苗暫時還未向內地遊客開放。

10月31日起，香港13間設於公立醫院的新冠疫苗接種站會提供接種科興和復必泰疫苗接種服務，無須預約。（資料圖片 / 夏家朗攝）

據了解，遊客可通過GoSmart線上平台進行預約及繳費，可前往包括澳門科技大學醫學院在內的醫院進行接種，澳門非本地居民接種費用按接種年齡層略有差異，在澳門可自費接種復必泰的適用人群是12歲或以上通過健康評估人士。評估涉及糖尿病、肝腎疾病、心臟病、癲癇、過敏等病史。

其中60到70歲人群接種費用最高，為一針1650元港幣；18到40歲青年人群以及70歲及以上老年人群費用最低，為一針1360元港幣。《財新網》指出，復星醫藥相關人士透露，由於內地遊客對復必泰接種需求量大增，公司及合作夥伴正在籌備澳門第二個復必泰自費接種點。