內地遊客赴澳門接種復必泰疫苗人數大增 復星醫藥考慮增接種點
近期赴澳門接種復必泰的內地遊客大增，《財新網》報道，12日當日及前幾日預約接種均顯示已約滿，12月12日能預約到的最早接種日是12月18日。
報道指，澳門接種點工作人員表示，12月以來內地遊客接種量大增，「從一開始的幾個人到現在每天100多人，目前基本處於都是滿負荷運作狀態。」復星醫藥相關人士透露，公司及合作夥伴正在籌備澳門第二個復必泰自費接種點。
2021年第一季度，復必泰在香港、澳門獲批開放民眾接種。今年（2022）年11月，復必泰二價疫苗在港澳獲批，二價疫苗是針對新冠原始毒株以及奧密克戎BA.4/BA.5毒株的mRNA疫苗。澳門部分醫院接待內地遊客自費接種，價格為1,360港元至1,650港元。
目前復必泰仍未在內地獲批，民眾無法在內地接種復必泰。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月曾披露，中國官方正考慮批准復必泰冠病疫苗在中國的緊急使用權，有望成為首個獲批的西方疫苗。
11月1日起，內地恢復受理赴澳門電子簽申請，澳門成為內地旅客出遊的熱門選擇。該日，澳門正式開始非本地居民復必泰新冠疫苗的自費接種服務，不少遊客在制定赴澳門旅行計畫時，也將接種復必泰疫苗做為加強針，列入旅行必做清單。
目前向內地遊客開放的是針對原始毒株的復必泰疫苗，二價疫苗暫時還未向內地遊客開放。
據了解，遊客可通過GoSmart線上平台進行預約及繳費，可前往包括澳門科技大學醫學院在內的醫院進行接種，澳門非本地居民接種費用按接種年齡層略有差異，在澳門可自費接種復必泰的適用人群是12歲或以上通過健康評估人士。評估涉及糖尿病、肝腎疾病、心臟病、癲癇、過敏等病史。
其中60到70歲人群接種費用最高，為一針1650元港幣；18到40歲青年人群以及70歲及以上老年人群費用最低，為一針1360元港幣。《財新網》指出，復星醫藥相關人士透露，由於內地遊客對復必泰接種需求量大增，公司及合作夥伴正在籌備澳門第二個復必泰自費接種點。