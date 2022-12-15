美稱願提供抗疫援助　胡錫進表態歡迎：盼輝瑞在中國降價銷售

《路透社》報道，美國白宮表示，若北京提出要求，美國將向中國提供抗疫援助。對此，《環球時報》前總編輯胡錫進表示，身為北京市民自己表示歡迎。他也提到，希望輝瑞的新冠治療藥物在中國能降價銷售，「現在太貴了，中國民眾不滿意。」



美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）12月14日表示，美國已準備向中國提供應對疫情的援助，只要北京提出要求即可。柯比稱目前北京未有相關要求。

對此，胡錫進回應稱，不論中國有沒有提出要求，自己身為北京市民，「對美國政府的態度表示歡迎。 希望華盛頓推動輝瑞公司的新冠治療藥物在中國能低價銷售。他指出，現在輝瑞太貴了，中國民眾不滿意。

據了解，內地目前獲批的新冠小分子口服藥主要為輝瑞的Paxlovid（奈瑪特韋/利托那韋片），以及真實生物的國產藥阿茲夫定。據內媒報道，Paxlovid在昨日（13日）一度有內地網上藥店開放銷售，但短暫上線後又下架。



《澎湃新聞》報道，13日下午內地網上藥店1藥網App顯示預售Paxlovid，定價為一盒2980元（人民幣）。但在同日下午5時30分左右，1藥房APP中已經搜索不到相關產品。有報道指，購買該藥物需要提供核酸或者快測陽性證明。

輝瑞Paxlovid內地網上開賣半天即下架 國產阿茲夫定10分鐘可買到

胡錫進此前曾發文稱，現在北京是震中，新冠肺炎陽性的速度驚人，「我相信這裡見證的肯定是新冠疫情爆發以來全世界呈現的最猛烈的病毒傳播速度之一」。

不過，胡錫進也表示，北京市的醫療資源擠兌和藥品擠兌都是相對溫和的，基本沒有造成什麼不可挽回損失的後果。絕大多數感染者都選擇了居家隔離自癒，北京市方艙醫院出現很高的空置率，正規醫院的床位也沒有用滿。