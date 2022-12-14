輝瑞Paxlovid內地網上開賣半天即下架　國產阿茲夫定10分鐘可買到

內地目前獲批的新冠小分子口服藥主要為輝瑞的Paxlovid（奈瑪特韋/利托那韋片），以及真實生物的阿茲夫定。據內媒報道，Paxlovid在昨日（13日）一度有內地網上藥店開放銷售，但短暫上線後又下架。

據傳多個互聯網平台已開始或即將放開銷售國產新冠口服藥阿茲夫定，有內媒僅花10分鐘即成功購買。



在13日下午，內地網上藥店1藥網App顯示預售Paxlovid，定價為一盒2980元人民幣。但在同日下午5時30分左右，1藥房APP中已經搜索不到相關產品。（《澎湃新聞》）

據內媒《澎湃新聞》報道，在13日下午，內地網上藥店1藥網App顯示預售Paxlovid，定價為一盒2980元（人民幣，下同）。但在同日下午5時30分左右，1藥房APP中已經搜索不到相關產品。有報道指，購買該藥物需要提供核酸或者快測陽性證明。

1藥網回應稱：「1藥網並非網售輝瑞的Paxlovid藥品，而是按照國務院防控機制辦公室2022年12月12日發布的《關於做好新冠肺炎互聯網醫療服務的通知》，通過互聯網醫院為符合條件的患者提供診療和用藥服務。」

內地病毒學專家常榮山在接受內媒《紅星資本》採訪時指，根據病情，對於不需要吸氧的、肺部症狀不明顯的輕症患者不需要使用Paxlovid，Paxlovid開放在藥店裏賣不是特別合適。孕婦、肝腎功能不全的人、凝血異常的等人是不能使用的。如果有人認為它可以預防新冠，在沒有確診的情況下使用，就可能造成不良事件，這是潛在的隱患。

10分鐘可在網上買到阿茲夫定

內媒《第一財經》報道指，記者在13日晚上在復星健康小程序的互聯網醫院發熱門診嘗試購買阿茲夫定，在上傳快測陽性照片後，即可開方買藥，從候診到開方大約花費10分鐘，藥價為310元/35粒。

在2022年7月，國家藥監局應急附條件批准真實生物阿茲夫定片增加新冠肺炎治療適應證註冊申請，用於治療普通型新冠肺炎成年患者。這是國內獲批的首款國產新冠口服小分子藥物，研發藥企是真實生物。阿茲夫定片原本是愛滋病治療藥物。

復星醫藥表示，公司已與國藥控股、華潤醫藥等國內多家商業夥伴達成戰略合作，共同提高真實生物阿茲夫定片的全國終端可及性，加速推進渠道網絡覆蓋。目前，阿茲夫定片已在全國31個省份完成醫保掛網，並正加快全國醫院終端鋪貨，現已覆蓋全國2000多家醫院。

業內人士：網購難證明患者適合服用

《第一財經》引述業內人士指出，國家藥監局批准阿茲夫定是用於治療普通型新冠肺炎成年患者，按照《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》規定，普通型新冠指影像學可見肺炎表現。新冠感染者通過線上平台購買阿茲夫定時，單純通過快測陽性或者核酸陽性很難證明其適合服用，因為後兩者無法判斷是有肺炎表現。目前，Omicron病毒對人體主要侵犯在於上呼吸道而非下呼吸道，因此感染者出現肺炎的情況較少。

據早前報道，12月12日，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制醫療救治組發布通知，明確醫療機構可在線開具治療新冠肺炎相關症狀的處方，鼓勵委託符合條件的第三方將藥品配送到患者家中。