中國萬億元支持國產晶片？中芯國際：沒收到通知，一直有國家補貼

《路透社》報道，據消息人士說法，中國為半導體行業制定一個超過一萬億元人民幣的支持計劃，以發展國產晶片產業。計畫最快於2023年第一季實施。



對此，中芯國際投資者關係部門相關人士回應稱，有媒體在傳，但公司沒有收到具體文件通知，該相關人士也強調「公司一直有國家補貼」。



《路透社》採訪消息人士稱，萬億元晶片支持計劃中大部分財政將用於補貼內地半導體製造廠等國企購買國產半導體設備，並提供採購成本20%的補貼。計劃持續5年，也包括對內地半導體行業的稅務優惠。

外媒指，中國為半導體行業制定一個超過一萬億元人民幣的支持計劃，(資料圖片)

據《21世紀經濟報道》，中芯國際投資者關係部門相關人士回應指出，「現在媒體都在傳，但是我們公司沒有收到具體的文件通知，我們一直有國家補貼的。」

另一家晶片廠芯源微投資者關係部門相關人士也稱，「一直是傳聞，我們沒有接到相關訊息，不太確定這個消息的真偽。」

中美晶片戰持續

近日，美國再加大對中國半導體領域的管制。據《彭博》報道，美國商務部最早本周，將中國最大的半導體晶片製造商長江存儲（YMTC）和其他35家中國公司列入貿易黑名單，這些公司因此將無法購買某些美國零部件。

此外，英國晶片技術公司Arm確定美國和英國不會批准向中國出口技術的許可，相信無法向阿里巴巴出售部分最先進晶片設計，涉及最新Neoverse V系列。

今年8月，美國《2022晶片與科學法案》通過並生效，當中對半導體製造以及半導體設備廠商進行補貼，提供25%的先進製造業投資稅收抵免，但接受投資稅收抵免的企業不得在中國等地擴建半導體生產設備。