01獨家｜傳入境成都隔離縮短至2+3　港人爆料：實際已變2+0

內地現時的入境隔離要求為「5天集中隔離+3天居家隔離」，但在20日（周二），有多名由境外地區入境成都隔離的網民表示，成都的入境隔離政策已變為「2+3」，酒店稱只需完成兩天隔離即可自行離開，再進行三天居家隔離。

有最近由香港前往成都的港人向《香港01》爆料稱，由於居家隔離在成都已形同虛設，入境成都實際上已變為「2+0」。



有港人爆料入境成都實際上已變為「2+0」（點圖放大）：

港人關生接受《香港01》採訪時表示，他原訂前往廣州處理駕駛執照的事情，由於買不到港珠澳大橋穿梭巴士車票等原因，於是決定先前往成都再轉往廣州。他在本月17日（上周六）由香港搭機到成都，然後在成華區的成都龍之夢大酒店接受隔離。

在20日晚上，即關生在隔離酒店的第四天，關生接到酒店的電話通知稱當地已實行「2+3」，指他入境已滿48小時，期間核酸檢測均為陰性，可以自行回家進行剩下的三天居家隔離。

據關生向《香港01》提供同行人士錄下的電話通知內容，隔離酒店人員聲稱相關安排是根據《成都市優化入境抵蓉人員隔離管控措施》要求。

關生稱，20日當晚有隔離人士立即離開酒店，但他則選擇留至21日（周三）早上才自行離開，離開時並無專車接送。隔離人士離開酒店前需填寫《入境人員居家隔離申請表》。

關生又透露，居家隔離在成都已形同虛設。在同行人士之中，成都人離開隔離酒店後基本上均無需要執行居家隔離，可以隨便出外逛商場，因此入境成都實際上已變為「2+0」。

而關生打算在21日搭機到廣州，他已向居住地的社區工作人員查詢，對方也坦言不少社區工作人員已染疫，他不需要再居家隔離，回去後可以自由活動。

內媒：隔離酒店在試行

據早前報道，在小紅書上，有網民表示在18日晚上由香港飛成都，入住隔離酒店成都天府國際健康服務中心。在20日傍晚6點多，該網民收到消息稱當日開始隔離的入境人士只需「2+3」。該網民稱，然後隔離酒店通知其可以離開，餘下3天的隔離費用退回。

另一名由尼泊爾返回成都的網民同樣在20日稱，在酒店隔離兩天後就「變自由身」了，家不在成都的也可以回家。

另外一名網民則稱，本來在21日中午才能離開隔離酒店，但20日「突然通知了現在可以解除，終於解放自由了」。

內媒《第一財經》21日報道指，該媒體撥打成都防疫指揮部國際專班諮詢電話，相關工作人員稱，目前應該是成都的隔離酒店在試行集中隔離縮短到2天，而作為負責成都入境隔離人員轉運到各個隔離酒店的國際專班，目前也尚未接到上級的正式通知文件。