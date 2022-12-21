2022中國人力資本報告：全國勞動力人口平均年齡升至39歲

第十四屆中國人力資本指數發布暨人力資本國際研討會近日在北京中央財經大學召開，《中國人力資本報告2022》正式發布。據報告，2001至2020年間，全國勞動力人口的平均年齡從35.3歲上升至39歲。全國勞動力人口的平均受教育年限從8.4年上升到了10.7年。



據介紹，2020年，中國人力資本總量按當年價值計算為3108.8萬億元（人民幣．下同），其中城鎮為2694.4萬億元，農村為414.4萬億元，分別佔人力資本總值的86.7%和13.3%。人力資本總量前五位為江蘇、山東、廣東、河南及河北，最後五位則是甘肅、海南、寧夏、青海及西藏（順序從高到低）。

人均人力資本方面，2020年當年價值計算為276.6萬元，其中城鎮為363.7萬元，農村為108.2萬元。人均人力資本前五位為北京、上海、天津、江蘇及山東，最後五位是新疆、雲南、西藏、甘肅及青海（順序從高到低）。同年，城鎮與農村新生兒的預期人力資本之比，男性為4.6，女性為2.7；完成義務教育的城鎮與農村初中畢業生的預期人力資本之比，男性為2.6，女性為1.3。

報告還顯示，2001至2020年間，中國實際人力資本總量增長4.0倍。其中2001至2010年間，中國人力資本總量的年均增長率為10.3%，城鎮人力資本總量的年均增長率為12.2%，農村為5.8%；2011至2020年間則為7.7%，城鎮為9.1%，農村為2.0%。

教育程度方面，2001至2020年間，全國勞動力人口的平均受教育年限從8.4年升至10.7年，其中城鎮從9.8年升至11.6年，鄉村從7.5年升至9.2年。2020年，平均受教育年限最高的前五名是北京、上海、天津、江蘇、遼寧；平均受教育年限最低五名是甘肅、貴州、雲南、青海、西藏（順序從高到低）。港台兩地的勞動力人口的平均受教育年限分別是12.5年和13.8年，勞動力人口中大專及以上受教育程度人口佔比分別是42.3%和56.9%，相比之下，北京、上海在前者的數據分別是13.1年和12.2年，在後者則分別是55.3%和42.1%。

全國勞動力人口中大專及以上受教育程度人口佔比升至21.8%。（VCG）

另一方面，2001至2020年間，全國勞動力人口中大專及以上受教育程度人口佔比從4.9%升至21.8%，其中城鎮從11.0%升至32.0%，鄉村從0.8%升至5.7%。同期，全國勞動力人口的平均年齡從35.3歲升至39.0歲，其中城鎮由35.3歲升至38.7歲，農村由35.3歲升至39.4歲。2020年，平均年齡最高的前五名是黑龍江、遼寧、吉林、重慶、浙江，最低的五名是新疆、廣東、海南、貴州、西藏（順序從高到低）。

值得注意的是，報告提出中國勞動力人數（含在校生）增幅不斷降低，且開始出現絕對數量下降。2001至2010年年均增長1.1%，2011至2020年年均下降0.3%，其中，2013年勞動力總數開始下降，2013至2020年年均下降0.4%。2001至2020年間，全國勞動力中46歲到退休年齡人口佔總勞動力人口的比例從21.7%升至33.9%，全國0至15歲人口與總勞動力人口的比例從39.6%降至32.6%。