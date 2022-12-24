《大紅燈籠高高掛》編劇倪震逝世享年84歲　張藝謀發文悼念

著名電影藝術家、北京電影學院教授倪震周四（22日）因病逝世，享年84歲。



著名電影藝術家、北京電影學院教授倪震因病逝世，享年84歲。（微博）

倪震1938年7月生於上海，江蘇吳縣人，碩士研究生導師，中國電影家協會會員，中國電影評論學會會員、理事。1960年考入北京電影學院美術系，1980年起在北京電影學院任教，教授多門課程，1986年擔任理論研究室主任，1994年獲評教授。曾多次被學校評為優秀教師。1993年榮獲國務院「政府特殊津貼」，2000年退休。

倪震曾創作《大紅燈籠高高掛》、《紅粉》及《鴉片戰爭》等電影劇本。電影《大紅燈籠高高掛》由張藝謀執導，鞏俐、何賽飛等主演，於1991年獲第48屆威尼斯電影節銀獅獎、1992年獲第64屆美國奧斯卡獎最佳外語片提名；電影《紅粉》於1994年獲第45屆柏林電影節視覺效果銀熊獎等、1996年第27屆印度國際電影節金孔雀獎最佳影片獎；《鴉片戰爭》則是由倪震和其他編劇聯合編劇的一部作品，由謝晉執導，曾一舉拿下金雞獎最佳影片獎、華表獎、「五個一工程」獎等多個獎項。

此外，倪震還是一位出色的導師，生前曾於北京電影學院任教，出版過著作《探索的銀幕》、《改革與中國電影》、《北京電影學院物語——第五代電影前史》等。

著名導演張藝謀周五（23日）通過工作室微博帳號悼念倪震，稱「驚悉倪震老師逝世，不甚哀傷，懷念倪震老師和那段共同的歲月，一路走好……」