張藝謀受聘北京電影學院、北京舞蹈學院教授　北電：學長手不釋卷

北京電影學院2022級新生開學典禮9月6日在北京懷柔校區舉行。電影導演、北京電影學院校友張藝謀出席典禮並出任該校特聘教授，他將與學生相約課堂，傳授經驗。北京電影學院副院長胡智鋒為張藝謀頒發聘書。



內地媒體《澎湃新聞》報道，張藝謀說：「44年前，1978年的時候，也是在這個季節，我們入學，那確實是一個夢開始的地方。你們代表了中國電影未來的新生力量，你們代表了我們的未來。」

胡智鋒在開學禮寄語，「張藝謀學長，之所以能有如此了不起的成就，離不開他求學期間的刻苦努力，當年學校圖書館的記錄表明，張藝謀學長是借閱量最大的學子。」

「同時，藝謀學長幾十年如一日，手不釋卷、與時俱進地充實自己，在專業領域不斷地超越自我，向著精深的境界持久開拓。如果沒有這種刻苦持久與追求精深的意願與狀態，成就大業是不可想像的」胡智鋒說。

「北京舞蹈學院聘請張藝謀先生作為榮譽教授儀式」9月9日下午在張藝謀導演工作室舉行。北京舞蹈學院黨委書記巴圖，黨委副書記劉嵐，副院長許銳，黨委教師工作部（人事處）部長張琴、青年教師田湉參加了聘任儀式，儀式由黨委副書記劉嵐主持。

巴圖在活動現場說到，「學院聘任藝謀導演為榮譽教授，是希望讓我們的師生跟世界頂級藝術大師有更近距離的人生接觸，接受更高層位的藝術熏陶。」

張藝謀表示：「在影視創作和國家大型文藝活動中，我和舞蹈編導的合作是最密切的。在創新方面，編導不應該只是編排動作本身，它更應該是全方位的，是對多媒體、對現代表演觀念的全方位的了解，對舞台和觀眾關係，對科技知識的了解，是綜合性的，我很希望能與舞蹈學院的學生多一些交流。」

張藝謀導演還在現場表達了關於舞蹈創作的想法，認為現代科技手段和傳統舞種的結合，也許會是一個舞蹈藝術創作的方向。它不僅僅是中國風，它有新的混搭，更時尚，會產生不同的舞台呈現方式，可以做出令人耳目一新的作品。

北京舞蹈學院黨委書記巴圖表示，學院非常期待張藝謀導演與舞蹈領域的交集，希望導演與北舞在藝術創作實踐及各領域全方面開展合作。

北京舞蹈學院9月9日下午聘請張藝謀先生為榮譽教授。（北京舞蹈學院）

張藝謀與舞蹈領域有著很深的淵源：在導演的電影中經常可以見到舞蹈元素，而在張藝謀的《劉三姐》《歸來三峽》等實景演出中，舞蹈更是佔據相當大的比重。張藝謀導演與北京舞蹈學院也一直保持著密切的合作：在國家大型活動中，北舞學生幾乎佔了總演員人數的一半之多，導演團隊構成中，北舞人更是佔了百分之八十。

張藝謀說：「我對北舞頗有偏愛。在重要的國家大型文藝表演活動中，不論是演員還是編導，都有北舞人的身影；在電影演員的選拔中，從最早的章子怡到新生代演員張慧雯、劉浩存等，也都出自北舞。」

除了上述兩所高校，據浙江大學檔案館資料介紹，張藝謀還曾於1999年10月受聘為浙江大學人文學院兼職教授。