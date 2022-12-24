海拔3258米！中國最西端、新疆首個高原機場通航　軍事意義受關注

中國南航12月23日正式開通烏魯木齊—塔什庫爾幹往返航線，這標誌著中國最西端的機場、新疆首個高原機場——新疆塔什庫爾幹紅其拉甫機場正式通航運營。該機場因位於新疆西南端、緊鄰中印邊境克什米爾地區，軍事意義備受關注。



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《新華社》報道，23日10時59分，一架自烏魯木齊起飛的CZ5193次航班平穩降落在塔什庫爾幹紅其拉甫機場，群山環抱之間，機場航站樓造型宛如一隻展翅的雄鷹，矗立於冰川腳下。

據中國民航規定，海拔高度在2438米及以上的機場為高高原機場。紅其拉甫機場位於塔什庫爾幹塔吉克自治縣，標高3258.4米，是新疆首座高高原機場，也是中國最西端、新疆海拔最高、跑道長度最長的民用運輸機場。機場開通後，預計可滿足年旅客吞吐量16萬人次、貨郵吞吐量400噸的使用需求。

機場航站樓造型宛如一隻展翅的雄鷹。(新華社)

綜合內媒報道，塔什庫爾幹紅其拉甫機場地處帕米爾高原西部，距喀什市約300公里，與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦三國接壤，是新疆東聯西出、西進東銷的主要國際通道。開航前，烏魯木齊前往塔縣只能通過陸路交通或先乘坐飛機到達喀什市，再轉乘汽車，最快也須8個小時，南航烏魯木齊到塔縣往返航線開通後，僅需2個小時。

據了解，紅其拉甫機場是國家「十三五」規劃重點建設項目，投資超過16億元（人民幣）面對海拔高、氣候惡劣的自然條件，建設者攻堅克難，採用瀝青複合封層技術，減緩「動水、凍水」對跑道的破壞。

機場軍事意義受關注

2020年中印爆發流血衝突，正在興建中的塔什庫爾幹機場備受關注。中國的邊境機場較少，該機場建成後除了能給該地區帶來旅遊業和貨運的便捷外，還有重要的軍事價值。《香港01》曾分析指出，該機場位於斯利那加、阿萬提普爾和列城（印度控制）半徑450公里的範圍內，因此一旦將殲-16戰機部署在此，可輕鬆實現對周邊的控制。