世界最高機場在中國！海拔4411米稻城亞丁機場　殲-20曾在此測試

中國幅員遼闊，境內200多個民用機場的地理環境千差萬別，其中的一座更是海拔4,411米的世界最高機場。這座世界最高機場在中國甚麼地方？



海拔最高機場 1年零3個月建成破紀錄

說起中國海拔最高機場，一些人馬上想到它應該地處西藏，會猜是拉薩的機場。但猜錯了，若論海拔高度，拉薩的貢嘎機場在中國五名不入。

中國最高機場雖然一如所料在青藏高原上，卻不在西藏，而是四川甘孜州稻城縣的稻城亞丁機場，海拔為4,411米；它也是目前全球海拔最高的機場；稻城早已是旅遊熱點，很多人都不陌生。

稻城亞丁機場前的石碑標明它是世界海拔最高民用機場，是很多乘客的「打卡位」。另外，稻城亞丁機場飛碟形的航站樓，亦是它的特色。該航站樓設計每年可接待旅客28萬人。

世界最高機場稻城亞丁機場的打卡位。（視覺中國／當代中國授權）

根據民航標準，機場海拔在1,524米以上的機場是「高原機場」，2,438.3米及以上的稱為「高高原機場」。中國有超過10個「高高原機場」，包括世界最高的稻城亞丁機場，一些乘客在此下機時，會感到明顯高原反應。

除了海拔高，稻城亞丁機場建設速度之快也創下中國紀錄。它在2012年6月6日正式開工，到2013年9月16日正式通航，只用了1年零3個月。

海稻城亞丁機場建設速度之快也創下中國紀錄。僅用了1年零3個月建成。（網絡圖片）

由於海拔高，空氣稀薄影響飛機升降，所以該機場跑道長達4,200米，比香港國際機場的跑道還長了400米，而且因為風勢問題，航班會盡量安排在中午前起降；它可升降波音737、空中巴士（客車）A320等型號客機，有飛成都、廣州、重慶、西安、瀘州、杭州等航線。

值得注意的是，因為海拔高和地理位置，稻城亞丁機場也是新飛機高原試飛的熱門之選。

殲-20隱形戰機飛海拔最高機場作測試

曾到此作高原試驗的，包括了中國商用飛機公司研製的支線客機ARJ21，以及大名鼎鼎的殲-20隱形戰機。至於航空迷更期待的C919客機，相信稍後亦將在稻城亮相。



其實世界海拔最高的10個民用機場中，中國佔了超過大半，而且囊括頭五位。除了第一的稻城亞丁機場，還有第二的西藏的昌都邦達機場（海拔4,334米）、第三西藏的阿里昆莎機場（海拔4,274米）。

殲-20戰機飛抵海拔最高的稻城亞丁機場，曾引來很多軍迷關注，這或反映該機具有高原作戰能力。（網上圖片）

而第四和第五名也是在四川甘孜州境內，分別是康定機場（海拔4,238米）和甘孜縣的格薩爾機場（海拔4,068米），都是很「年輕」的機場。

另外，青海的玉樹巴塘機場、果洛瑪沁機場和西藏的日喀則和平機場，海拔史3,700多至3,900多米之間，亦躋身前十名（有統計認為日喀則和平機場排名第11）。至於西藏的拉薩貢嘎機場海拔3,570米，排名尚在以上機場之後。

中國海拔最低的機場是在吐魯番嗎？

順帶一提，稻城亞丁機場的「世界第一」地位未來或被取代，因為當局正在西藏那曲的達仁籌建一座新機場，該座機場據報海拔4,436米，比稻城亞丁機場還高20多米。

說完最高機場，那中國最低機場又在哪裏？內地官方沒明確說法，但一些傳媒的報道認為是新疆的吐魯番交河機場，「由於這裏距離低於海平面154米的世界第二低窪地艾丁湖僅50公里，吐魯番交河機場也堪稱是中國海拔最低的飛機場」。

吐魯番交河機場知名度遠不及世界海拔最高的稻城亞丁機場，但它天氣熱，是飛機進行高溫試驗的好地點。圖為國產C919客機到吐魯番交河機場作試驗。（網上圖片）

可是該說法似乎有些不妥，因為艾丁湖低於海平面154米是不假，50公里外卻可以是完全另一個世界。

事實上，根據「Google地球」顯示，吐魯番交河機場的地點海拔大約有270米，而內地的「中國民用機場網」和某海外著名航空網站上的資料，交河機場的海拔分別是269米和925英呎（約282米），這些數字都與海平面以下154米有很大出入。

香港國際機場是填海而來，海拔高度只有9米，與海拔最高的稻城亞丁機場相差逾4,400米。赤鱲角香港國際機場的第三跑道7月8日啟用，早上有多架飛機使用三跑升降。（梁鵬威攝）

如此說來，比吐魯番交河機場海拔低的機場應該多的是，最少填海造地形成的機場，例如香港國際機場，又例如興建中的大連金州灣國際機場，都會比它低得多。

至於全球海拔最低機場，是以色列境內位於死海附近的巴爾·耶胡達機場，它地處海平面以下378米處。

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