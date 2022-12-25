習近平：實施新一輪千億斤糧食產能提升行動　守住18億畝耕地紅線

中央農村工作會議12月23日至24日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席習近平強調，要實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，抓緊制定實施方案。要抓住耕地和種子兩個要害，堅決守住18億畝耕地紅線。



習近平表示，全面推進鄉村振興、加快建設農業強國，是黨中央著眼全面建成社會主義現代化強國作出的戰略部署。強國必先強農，農強方能國強。沒有農業強國就沒有整個現代化強國；沒有農業農村現代化，社會主義現代化就是不全面的。要鉚足幹勁，抓好以鄉村振興為重心的「三農」各項工作，大力推進農業農村現代化，為加快建設農業強國而努力奮鬥。

習近平還談及，要依靠科技和改革雙輪驅動加快建設農業強國。要以農業關鍵核心技術攻關為引領，以產業急需為導向，聚焦底盤技術、核心種源、關鍵農機裝備等領域，發揮新型舉國體制優勢，整合各級各類優勢科研資源，強化企業科技創新主體地位，構建梯次分明、分工協作、適度競爭的農業科技創新體系。

在保障糧食安全上，習近平要求要在增產和減損兩端同時發力，持續深化食物節約各項行動、樹立大食物觀，構建多元化食物供給體系，多途徑開發食物來源。且要嚴格考核，督促各地真正把保障糧食安全的責任扛起來。

習近平還稱，深化農村改革，必須處理好農民和土地關係，搞好農村集體資源資產的權利分置和權能完善，讓農民在改革中分享更多成果。同時，要穩慎推進農村宅基地制度改革試點，深化農村集體經營性建設用地入市試點，完善土地增值收益分配機制。要破除妨礙城鄉要素平等交換、雙向流動的制度壁壘，促進發展要素、各類服務更多下鄉，率先在縣域內破除城鄉二元結構。

對於三農政策與扶貧政策，習近平則強調，鞏固拓展脫貧攻堅成果是全面推進鄉村振興的底線任務，要繼續壓緊壓實責任，把脫貧人口和脫貧地區的幫扶政策銜接好、措施落到位，堅決防止出現整村整鄉返貧現象。要堅持把增加農民收入作為「三農」工作的中心任務，千方百計拓寬農民增收致富管道。