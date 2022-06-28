習近平回信農民：手中有糧心中不慌 要讓中國人飯碗牢牢端在手中
撰文：梁子傑
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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平27日給安徽省太和縣的種糧大戶徐淙祥回信，問候當地鄉親，對全國的種糧大戶提出殷切期望。
官方媒體《新華社》報道，習近平在回信中説，我記得你這個安徽太和的種糧能手。得知你家種植的小麥喜獲豐收，兒孫也跟著你幹起了農業，我感到很高興。
習近平指出，手中有糧，心中不慌。對糧食生産，我一直都很關注，基層調研時也經常到田間地頭看一看。這些年，黨中央出臺了一係列支援糧食生産的政策舉措，就是要讓中國人的飯碗牢牢端在自己手中，就是要讓種糧農民有錢掙、得實惠，日子越過越好。
習近平希望，種糧大戶發揮規模經營優勢，積極應用現代農業科技，帶動廣大小農戶多種糧、種好糧，一起為國家糧食安全貢獻力量。
徐淙祥是安徽省阜陽市太和縣舊縣鎮張槐村農民，一直潛心鑽研農業科學技術，2010年牽頭成立農業種植專業合作社，逐漸成為當地種糧大戶，獲得過全國勞動模範、全國種糧標兵等榮譽稱號。
2011年4月，習近平到張槐村考察時，曾向他和鄉親們了解小麥種植情況。近日，徐淙祥給習近平寫信，匯報了十多年來從事糧食生産、幫助群眾脫貧等情況和體會，表達了繼續做好農業研發推廣工作，帶動更多農民多種糧、種好糧的決心。