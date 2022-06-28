習近平回信農民：手中有糧心中不慌　要讓中國人飯碗牢牢端在手中

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平27日給安徽省太和縣的種糧大戶徐淙祥回信，問候當地鄉親，對全國的種糧大戶提出殷切期望。



官方媒體《新華社》報道，習近平在回信中説，我記得你這個安徽太和的種糧能手。得知你家種植的小麥喜獲豐收，兒孫也跟著你幹起了農業，我感到很高興。

2018年9月25日下午，正在黑龍江省考察的習近平總書記來到七星農場北大荒精準農業農機中心。（新華社）

習近平指出，手中有糧，心中不慌。對糧食生産，我一直都很關注，基層調研時也經常到田間地頭看一看。這些年，黨中央出臺了一係列支援糧食生産的政策舉措，就是要讓中國人的飯碗牢牢端在自己手中，就是要讓種糧農民有錢掙、得實惠，日子越過越好。

習近平希望，種糧大戶發揮規模經營優勢，積極應用現代農業科技，帶動廣大小農戶多種糧、種好糧，一起為國家糧食安全貢獻力量。

時任國家副主席習近平2011年4月8日在安徽調研，走進太和縣舊縣鎮張槐村田間，與正在忙農活的村民親切交談，了解當地農業生產情況。（新華社）

徐淙祥是安徽省阜陽市太和縣舊縣鎮張槐村農民，一直潛心鑽研農業科學技術，2010年牽頭成立農業種植專業合作社，逐漸成為當地種糧大戶，獲得過全國勞動模範、全國種糧標兵等榮譽稱號。

2011年4月，習近平到張槐村考察時，曾向他和鄉親們了解小麥種植情況。近日，徐淙祥給習近平寫信，匯報了十多年來從事糧食生産、幫助群眾脫貧等情況和體會，表達了繼續做好農業研發推廣工作，帶動更多農民多種糧、種好糧的決心。