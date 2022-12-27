外交部發布中外人員往來暫行措施　入境人員毋須全員核酸檢測

外交部今日（27日）公布《關於中外人員往來暫行措施的通知》（下稱《通知》），其中明確赴華人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可赴華，無需向中國駐外使領館申請健康碼，將結果填入海關健康申明卡。

有關措施將於2023年1月8日起實施。



《通知》明確，赴華人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可赴華，無需向中國駐外使領館申請健康碼，將結果填入海關健康申明卡。不再對入境人員實施全員核酸檢測，對健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。

健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行抗原檢測。結果為陽性者，若屬於未合併嚴重基礎疾病的無症狀感染者或輕型病例，可採取居家、居所隔離或自我照護，其他情況提倡盡快前往醫療機構診治。結果為陰性者，由海關依慣例按照《國境衛生檢疫法》等法律法規實施常規檢疫。

《通知》又對國際客運航班、來華簽證、口岸運行、出入境旅遊作出明確要求。

《通知》指，取消「五個一」、「一國一策」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施，分階段增加航班數量，優化航線分布。簡化機場入境航班處置流程，提高機場運行效率，加強重點城市航班接收能力建設。各航司繼續做好機上防疫，乘客乘機時須佩戴口罩。

進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士赴華安排，提供相應簽證便利。

優化配套管理措施，保障各類口岸貨運盡快恢復至疫情前水平。調整陸路口岸「客停貨通」政策，在綜合評估的基礎上逐步恢復陸路口岸客運出入境（含邊民往來）。逐步恢復水路口岸客運出入境。對國際郵輪，先開展試點，再逐步放開。為中外籍船員在中國境內換班提供更多便利。

根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，本着試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。