1月8日取消入境隔離、恢復民眾出境遊　春節熱門旅遊地香港排第二

12月26日，《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》發布，要求根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。消息發佈後，旅行平台上的出境遊搜尋量瞬間暴漲。



此外，方案也宣布取消入境後全員核酸檢測和集中隔離、健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面、取消「五個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施。



據《中國新聞網》報道，「去哪兒」平台資料顯示，消息發佈後15分鐘內，國際機票瞬時搜尋量增長7倍，熱門目的地為泰國、日本和韓國。攜程資料則顯示，發佈30分鐘內，熱門海外目的地搜尋量同比大漲10倍，出境(包含中國港澳台)機票、海外酒店搜尋均達到三年來峰值。

泰國是內地旅客海外旅遊的首選。 (AP Photo)

2023虎年春節時段的搜尋熱度開始顯著增長。攜程資料顯示，澳門第一、香港第二、其後依序是日本、泰國、韓國、美國、新加坡、馬來西亞、澳大利亞和英國，成為搜尋量增長最快的前十名目的地，春節出境跟團遊產品的相關搜尋量，猛漲6倍。

同程資料顯示，消息發佈後，全平台國際機票瞬時搜尋量增長850%；簽證搜尋量瞬時增長10倍，中國遊客最關注的海外目的地排名前三為：日本、韓國、泰國。搜尋量最高的出境航班熱門目的地主要有曼谷、東京、首爾、洛杉磯和新加坡，出境遊主要搜尋使用者來自於北京、上海、廣州三地。

整體機＋酒價格有望降低

中國旅遊研究院近期發佈的《中國出境旅遊發展年度報告(2022—2023)》顯示，2020年至2022年中國出境旅遊人數累計減少4億人次，出境旅遊受損嚴重。此次新政激發的出境遊重啟，將有效恢復遊客信心，使得疫情期間積壓的出境遊需求開始釋放，新政策的落實將為出境遊復甦按下「加速鍵」。

值得注意的是，儘管疫情以來中國出境遊總量始終低迷，但出境遊人均消費不降反升。攜程資料顯示，近半年來內地出境的機票及高星酒店人均花費，較疫前分別增長了64%和40%。

攜程研究院行業分析師方澤茜認為，隨著旅遊供給側的恢復，以及全球主要經濟體對通脹水平的控制，出境遊整體機酒價格有望回落至疫情前水平；但因供給側設施、人力的恢復仍存在短期約束，因此價格的回落依然需要一些時間。

日本是內地旅客海外旅遊的熱門目的地，圖為2022年10月17日，遊客走過通往日本東京淺草寺走道，路上兩旁都是紀念品商店。（AP）

從局部來看，亞洲國家的高星酒店人均花費有所下降。攜程資料顯示，泰國、日本、韓國、馬來西亞等國近半年的五星酒店價格，較疫前價格下降2到3成。例如，泰國、越南的五星酒店人均花費較2019年同期均下降20%左右；馬來西亞五星酒店價格下降30%；日本韓國下降約兩成。

「去哪兒」大數據研究院院長蘭翔分析，出入境政策調整有利於促進國際航班有序恢復，短期內出入境旅客量將會有所回升。

隨著出入境機票供需關係逐步正常化，將帶動國際機票整體價格逐漸降低。不過，相對疫情之前的平均價格，目前國際機票價格依然處於高位，整體國際航班仍需一定時間恢復至正常水平。日韓東南亞等航班數量多的航線，機票價格可能上漲。隨著政策落地和航司營運能力的恢復，2023年暑期或將迎來出入境高峰。

北京機場在新規定發布後能否恢復疫情前的客流量，引發關注。（Getty Images）

簽證成出遊難題

攜程簽證相關人士表示，當前護照新辦或者過期換發，仍然以商務、留學、探親等需求首要辦理；絕大多數海外國家已開放簽證辦理，但因國內疫情多家領館人員不足導致辦簽延遲。

美國駐華（北京）大使館和美國駐上海總領事館12月15日宣布，因中國新冠肺炎感染病例激增，只提供護照和應緊急公民服務。駐北京大使館和其他總領事館的所有常規預約都已取消。

德國駐中國大使館則在16日宣布，鑑於北京疫情形勢，大使館的簽證處及領事處即日起至明年(2023)年1月6日前暫停開放，形同停止簽證業務。

《中國新聞網》報道指，但即使簽證難處理，中國使用者出境遊的熱情依然難以按捺。攜程簽證資料顯示，12月7日至今，海外簽證辦理人次同比去年增長超12倍，新加坡、日本、韓國、美國、英國、澳大利亞等國家辦簽熱度較高。

方澤茜認為，新規的發佈從政策層面確保跨境出行的環境更加通暢，將有效調動遊客出行意願。她相信，出境遊的春天已經到來。