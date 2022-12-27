《新型冠狀病毒感染「乙類乙管」檢測方案》等5份配套文件簡介

國務院聯防聯控機制發布《新型冠狀病毒感染「乙類乙管」疫情監測方案》等5個配套文件，列明病例死亡後24小時內填報死亡日期和死因診斷；重點行業陽性人員原則上不提倡帶病工作；疫情嚴重時，採取錯時上下班，取消堂食、錯峰取餐等減少人群聚集的措施。



《新型冠狀病毒感染「乙類乙管」疫情監測方案》

本方案提出，各級各類醫療機構按照現行規定開展病例診斷報告，按照要求做好重症、危重症和死亡病例的報告與訂正。根據病情變化24小時內訂正臨床分型，病例出院後24小時內填報出院日期，病例死亡後24小時內填報死亡日期和死因診斷。

動態分析病例，特別是重症、危重症和死亡病例變化趨勢。對發現的重症、危重症、死亡病例和其他特殊病例，疾控機構要及時開展流行病學調查，並按要求上傳相關流調報告。

方案又對核酸和抗原檢測監測、哨點醫院監測、重點機構監測、學生症狀監測、病毒變異監測、新冠病毒污水監測作出相關要求。

《新型冠狀病毒感染「乙類乙管」疫情監測方案》提出，各級各類醫療機構按照現行規定開展病例診斷報告，按照要求做好重症、危重症和死亡病例的報告與訂正。 圖為陝西省商洛市山陽縣人民醫院醫生張倩在查房。（新華社）

《新型冠狀病毒感染「乙類乙管」檢測方案》

本方案提出，社區居民根據需要「願檢盡檢」，不再開展全員核酸篩查；對不同群體分類採取抗原和核酸檢測策略，及時發現重症高風險人群中的感染者；疫情流行期間，核酸檢測應以「單採單檢」為主。

檢測對象包括有症狀的醫務人員和醫療機構收治的發熱、呼吸道感染等症狀的就診患者及重症高風險住院患者；養老機構、社會福利機構等脆弱人群集中場所的工作人員、被照護人員和進入場所的外來人員；社區65歲及以上長者、慢性基礎疾病患者、孕婦、3歲及以下嬰幼兒和傷殘人士等人群；重點機構、重點行業和重點場所的工作人員；有檢測需求的普通社區居民。

根據檢測需求量，在社區設置足夠的便民核酸檢測點，滿足居民「願檢盡檢」的需求；做好零售藥店、藥品網絡銷售電商等抗原檢測試劑供應；具備條件的養老機構、社會福利機構等脆弱人群集中場所，經衛生和疾控部門培訓指導後，自行開展核酸檢測採樣和抗原檢測。

市民在海南三亞一個核酸檢測點進行核酸採樣。（新華社）

《重點人群、重點機構、重點場所新型冠狀病毒感染「乙類乙管」防控指引》

本方案提出，包括公安、交通、物流、寄遞、水電氣暖保供等重點行業人員，在疫情流行嚴重時，需採取錯時上下班、減少人員聚集，取消堂食、錯峰取餐等減少人群聚集的措施；陽性人員原則上不提倡帶病工作；如必須到崗，做好個人防護，減少與他人接觸。

養老機構、社會福利機構等重點機構，在疫情流行期間要做好健康監測和核酸檢測，每日執行「零報告」制度；建立完善感染者轉運機制，明確機構就診定點醫院，與其建立救治綠色通道機制，對機構內感染人員第一時間轉運和優先救治。

在人員密集、空間密閉，易發生聚集性疫情的重點場所，疫情嚴重時，短期內可採取減少人群聚集的措施，例如取消或推遲非必要的大型活動；營業場所停止促銷等人員聚集活動，商場、銀行等縮短營業時間；娛樂休閒場所、宗教活動場所暫停營業或開放；餐飲場所應限制同餐人數，或取消堂食。

《新型冠狀病毒感染「乙類乙管」個人防護指南》

本方案提出個人、重點人群，以及感染者防疫行為準則，包括要接種疫苗、佩戴口罩等，長者、兒童等重點人群盡量減少前往人群密集的公共場所。

其中，感染者防疫行為準則列明，感染者非必要不外出，避免前往人群密集的公共場所，不參加聚集性活動。如需外出，應全程佩戴N95或KN95口罩。同時，根據相關指南合理使用對症治療藥物，做好自我健康監測。

哈爾濱市中央大街一餐廳貼出暫停堂食的通知。（新華社）

《新型冠狀病毒感染「乙類乙管」防控培訓方案》

本方案提到，為平穩有序實施新型冠狀病毒感染「乙類乙管」，對疫苗接種、藥物儲備、醫療資源準備、分級分類診療、疫情監測、檢測、宣傳引導等工作開展培訓和政策解讀。

培訓對象包括地方聯防聯控機制及教育、工業和信息化、公安、民政、司法、衛生健康、海關、醫保、中醫藥、藥監、疾控等疫情防控相關行政管理人員，從事疫苗接種、藥物儲備、醫療資源準備、分級分類診療、疫情監測、宣傳引導等疫情防控相關工作的專業技術人員，以及社區工作一線人員。

培訓內容會介紹新型冠狀病毒感染由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」的背景情況，及說明實施「乙類乙管」的科學性和必要性；重點培訓疫苗接種、藥物儲備、醫療資源準備、分級分類診療等措施內容，以及實施「乙類乙管」後防控措施調整情況，包括檢測策略、疫情監測、宣傳引導及重點人群、重點機構、重點場所防控等措施調整依據。

本方案要求，各地各部門要高度重視新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」有關措施培訓工作，制定培訓計劃和培訓實施方案，確保相關培訓對象在2023年1月5日前全部完成一輪培訓，後續根據防控需要開展相關培訓。