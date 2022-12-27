出境遊搜索量急升日韓泰位列前三　多國要求中國旅客做核酸檢測

12月26日，國家衛健委發布《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》（下稱《方案》），其中優化中外人員往來管理，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。

在中國取消對入境人員的管控措施之際，部分國家開始要求來自中國的旅客進行核酸檢測後方可入境。



《方案》明確，2023年1月8日起，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，赴華人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可赴華，無需向中國駐外使領館申請健康碼，將結果填入海關健康申明卡；取消入境後全員核酸檢測和集中隔離；根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。

《方案》發布後，出境遊的搜索量急升。內地旅遊平台同程旅行的數據顯示，全平台國際機票瞬時搜索量增長850%；簽證搜索量瞬時增長10倍。中國遊客最關注的海外目的地排名前三為日本、韓國、泰國，主要搜索用戶來自北京、上海、廣州。

在中國取消對入境人員管控措施之際，有國家開始要求來自中國的旅客進行核酸檢測。

印度衛生和家庭福利部宣布，來自內地、香港、日本、泰國和韓國的國際旅客前往印度時，必須攜帶RT-PCR檢測報告，在抵達印度時被發現有症狀或檢測呈陽性的人將被隔離。從12月24日起，印度將在每個國際航班上抽取2%的旅客進行隨機核酸檢測。

《韓聯社》報道，韓國疾病管理廳已於12月16日將中國列入「檢疫查驗的重點國家」名單。當局會在仁川國際機場檢疫階段加大針對感染風險高且需要集中管理對象的入境篩查力度。體溫超過37.5°C的入境者會被歸類為有症狀者，而重點檢疫對象的標準為37.3°C。若來自重點國家的入境者體溫超過37.3°C，本人及同行人員需要一同接受核酸檢測。

韓國防疫部門表示，將綜合考慮境外輸入病例數、各地確診病例數、出入境游客增勢等因素每周靈活調整該名單。

意大利外交和國際合作部網站Viaggiare Sicuri 消息，自12月24日起，米蘭馬爾彭薩機場將對所有來自中國的旅客（不分國籍）進行入境新冠核酸檢測。有關政策暫時執行至2023年1月30日，到期後將重新評估是否延續。

日本富士新聞網（FNN）12月27日稱，由於新冠病毒在中國境內快速傳播，日本政府將要求抵埗中國旅客提供新冠陰性檢測證明。報道稱，日本政府希望最快在本周公布相關措施。