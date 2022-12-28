通關內地｜中國民航局：明年夏秋航季完全恢復至疫情前流程及要求

26日（周一）晚上，國家衞健委宣布將新冠肺炎改稱新冠病毒感染，下月8日起會對疫情實施「乙類乙管」。

中國民航局28日（周三）發布關於恢復國際客運航班工作方案的通知，該方案自下月8日起實施，其中包括逐步恢復受理中外航空公司國際客運包機申請，2023年夏秋航季完全恢復至疫情前流程及要求等。



在具體措施方面，中國民航局的通知如下：

1. 不再對國際客運航班實施「五個一」和「一國一策」等調控措施，中外航空公司按照雙邊運輸協定安排運營定期客運航班。

2. 逐步恢復受理中外航空公司國際客運包機申請，2023年夏秋航季完全恢復至疫情前流程及要求；按照疫情前流程恢復受理入境公務機申請。

3. 優化各口岸機場入境航班保障流程，提高運行效率，取消「四指定、四固定、兩集中」等防控要求，充分釋放保障資源，提升接收國際航班的保障能力。口岸機場因人員、設施設備等保障資源不足，短時間內難以保障航空公司的增班需求時，應及時進行公告，明確恢復時間，並對外做好解釋工作。民航局引導中外航空公司提前與相關口岸機場加強溝通，合理安排運力。

4. 不再定義入境高風險航班，取消入境航班75%客座率限制。

5. 取消入境航班涉及機場相關入境保障人員、國內和國際機組閉環管理、入境核酸檢測和入境隔離等措施，要求從業人員做好個人防護和健康監測，要求空勤人員佩戴口罩和手部消毒，做好客艙盥洗室消毒工作，加強宣傳引導，監督旅客佩戴口罩。

6. 加強對中外航空公司國際客運航線航班運營的安全監管，築牢安全底線。

7. 加強國際航空運輸價格管理，根據雙邊航空運輸協定和國家有關價格法律法規，會同市場監管部門加強對國際航空運輸價格不正當競爭行為的監督檢查，維護航空運輸市場正常價格秩序，保護消費者和經營者的合法權益。