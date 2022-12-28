四川官方16萬人調查：達7成人發燒　新冠感染率63.5%實際數字更高

內媒《澎湃新聞》28日（周三）報道，根據四川省疾控中心近日發布的四川省新冠感染情況問卷調查（第二次）結果，省內近16萬名被調查者的感染率為63.52%，較12月19日首輪調查結果上升逾16個百分點。

四川省疾控中心認為，本次調查人群的新冠病毒實際感染率應高於63.52%。調查更顯示，近16萬名被調查者之中有7成人有發燒症狀。



四川省新冠病毒感染率地區分佈，圖中數字為百分比。（四川省疾控中心）

報道指，四川省疾控中心24日通過網絡發布第二輪調查問卷，截至25日12時，全省共有158506人參加了調查，其中新冠病毒核酸或快測陽性100679人，感染率為63.52%，較12月19日首輪調查結果（46.93%）上升16.59個百分點。

四川省疾控中心解釋，本次調查的陽性率在63.52%左右，另外還有28%的調查人群雖未測核酸或快測，但有發燒、咳嗽等類新冠病毒感染症狀，因此本次調查人群的新冠病毒實際感染率應高於63.52%。

四川省新冠病毒感染率城市農村分布。（四川省疾控中心）

統計顯示，除攀枝花市、宜賓市外，四川省其他19個地區感染率均超過50%，感染率排前五位的為德陽市（69.88%）、成都市（68.54%）、綿陽市（66.40%）、達州市（64.42%）和資陽市（64.40%）。

分地區看，城市地區感染率為65.42%，農村地區感染率為54.91%。183個縣（區、市）中，有24個感染率大於或等於70%；164個感染率大於或等於50%。

四川省新冠病毒感染臨床症狀發生率，圖中數字為百分比。（四川省疾控中心）

達7成人發燒

調查158506人中，臨床症狀以咳嗽、發燒、乏力和渾身酸痛、流涕鼻塞為主，其中77.26%有咳嗽症狀，70.05%有發燒症狀，62.19%有乏力症狀。

日新增感染已處於回落階段

四川省疾控中心稱，根據居民自填的核酸或快測陽性時間分布來看，全省陽性檢出的高峰期集中在12月12日-23日，目前日新增感染已處於回落階段。從居民症狀出現時間分布來看，症狀首次發生在12月10日開始上升，24日已降至8-9日水平，新發症狀回落更早，其時間趨勢較病毒檢出時間要早2日左右。

四川省疾控中心指，截至調查結束時間，48%的新冠病毒感染者尚未痊癒。38.62%的患者病程超過5天。從年齡分布來看，25歲以下人群病程在3天以內比例略多，其他年齡段病程比例分布較接近，與持續咳嗽時間結果相似，65歲及以上老年人病程大於10天的比例更高。

26日，四川召開全省新冠疫情防控工作電視電話會議，要求爭分奪秒做好相關工作，遠近結合做足充分準備，確保實現「壓峰」轉段、順利渡過流行期。

會議又稱，要充分認識到實施「乙類乙管」是防控工作重心轉變和防控措施優化完善，決不是「躺平」或者是放開不管。