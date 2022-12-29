中國低估新冠死亡人數？衛健委梁萬年：疫情周期過去才能精準判斷

據中新社報道，針對當前內地是否低估新冠死亡人數，國家衛健委新冠疫情應對領導小組專家組組長梁萬年29日（周三）表示，在疫情流行和快速傳播期，很難準確判斷病死率及死亡率，只有疫情周期過去後才能比較精準地判斷，現階段應把防重症、防病亡放在優先位置。



中新社報道又指，談及中國是否會調整新冠死亡病例判定標準，國家衛健委醫政司司長焦雅輝表示，全球現在對新冠死亡的判定標準主要分為兩大類，一是感染新冠病毒後核酸陽性，由新冠病毒引發呼吸衰竭，直接導致死亡，判定為新冠死亡，二是感染後28天以內全口徑的死亡都計入新冠死亡。中國從2020年以來，一直採取第一類死亡判定標準。

焦雅輝表示，中國一直堅持實事求是、公開透明的原則公開死亡和重症病例信息，未來將繼續秉持這一原則。中國之前公布的死亡病例既有因為新冠死亡的，也有感染新冠後因基礎疾病死亡的病例，中國自始至終堅持科學的死亡病例判定標準，而且也是同國際接軌的死亡病例判定標準。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，在公眾衛生領域有一種計算方法叫「超額死亡」，能評估可能造成的低估。關於這一波疫情可能引起的「超額死亡」，該團隊已經在做相關工作，之後會陸續向大家提供。

國家衛健委新冠疫情應對領導小組專家組組長梁萬年。（視覺中國）

針對中國疫情防控是否放開太快，梁萬年則表示，中國疫情防控政策調整是基於對病原體和疾病的認識、人群免疫水平和衛生健康系統抵抗能力、社會公共衛生干預措施三者的判斷，現在的調整是恰當的、科學的，也是依法的，符合中國防控實際的。

針對外國有言論稱中國不提供病毒毒株基因組序列數據，吳尊友回應稱，中國疾控中心捕獲到新毒株都及時上傳到世界衛生組織流感共享平台，「包括這一波疫情，中國有9種奧密克戎（Omicron）毒株在流行，這些結果也都和世界衛生組織進行了分享，所以中國沒有任何的保密，所有工作都是和全世界分享」。