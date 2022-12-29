內地開關｜曾光：理解外國對中國遊客檢測　北京感染率或超80%

國家衞健委高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光29日（周四）表示，現在還沒有精確統計的數字，但北京染疫人數可能已超過80%，甚至可能更高。

中國宣布1月8日起逐漸開放國門後，不少國家近日宣布對中國入境旅客實施額外的限制措施，包括落地核酸檢測等，曾光表示只要沒有政治目的，從科學考慮可以理解。



曾光在「2022 鳳凰網財經峰會」上表示，北京疫情的感染率上升速度超過預期，「我們沒預到這次第一波就來勢洶洶，甚至很快超過50%，60%、70%，甚至80%的感染率」。

曾光分析稱，北京疫情的病毒株是以BF7毒株為主，這是迄今以來傳播率最強的毒株。此外在12月份以後，冬季最寒冷的季節到來，人們的呼吸道比較乾燥，在室內聚集比較多，最容易造成呼吸道疾病的傳播。

曾光又稱，冬天以後北方的流感爆發率上升，諸多因素湊在一起，「我們就迎來了新冠奧密克戎（Omicron）的風暴，而且這個風暴確實來勢非常快，它的進展速度超過了我們的想像」。

日本限制中國旅客往日的機場。（日本觀光局圖片）

不少國家近日宣布對中國入境旅客實施額外的限制措施，包括落地核酸檢測等。曾光對此表示可以理解，因為美國、日本等國家並不是絕對躺平，而是根據其自身國內外形勢的變化調整對策。

曾光稱：「我希望這種變化是純粹從科學角度考慮的，而不是從政治上考慮的。從科學考慮我們可以理解，只要沒有政治目的，很快，隨著中國疫情下降，各國也會很快調整。」

曾光又指出，美、日等國家保留對外國遊客的相關權利，中國也保留同樣權利。以後其他國家疫情變得嚴重，中國也可以在國境衛生檢疫上把門檻提高。