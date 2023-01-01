北京上海等地鬆綁「禁燃令」迎新年　湖北跨年夜燃煙花引火災爆炸

內地因環境污染，及火災等安全問題，曾發布煙花爆竹「禁放令」。隨著疫情防疫開放，民眾希望在今年能夠燃放煙花沖散病毒陰霾，呼籲「禁燃令」鬆綁。部分地區響應民眾要求調整政策，規定在特定時段、區域內可燃放煙花慶祝。

然而新年1月1日，湖北仙桃漢江大橋卻因此引發大火爆炸，所幸無人傷亡。



多地調整煙花燃放政策慶祝除夕

據《人民日報》報道，近日北京、遼寧大連、山東等全國部分地區在規定時段內可燃放。北京通州區環球度假區限定區域可燃放煙花爆竹，其他區域則依舊實行「全年禁放」政策。上海則明確在外環線以內區域禁止燃放煙花爆竹，外環線以外則不受限。

遼寧大連發布2023煙花爆竹燃放管控通告，限制燃放的區域可在1月14及除夕燃放，其他區域，除夕燃放煙花爆竹不限時。山東營、濱州兩地明確春節期間在部分區域，1月14日、除夕至正月初五期間，以及正月15元宵節可以燃放煙花爆竹。

湖北民眾燃放煙花引發火災爆炸

月1日凌晨1時許，湖北仙桃漢江大橋附近因燃放煙花引起火災。有民眾拍下火災畫面顯示，當時橋上有許多行人觀看煙花，過路車輛亦被堵在橋上。起火地點位於大橋下方，現場火勢較大，濃煙滾滾，橋下有部分電纜線被引燃，爆炸聲多次從中傳出。拍攝影片的民眾稱，「火勢非常大，都快燒到橋上」。

當地派出所警方稱，火災是來此跨年的人們燃放煙花時引起，起火後，警方和消防隊員立即趕到現場進行處置。目前，事故已處置完畢，無人員傷亡。