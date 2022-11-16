01新疆連線｜伊寧靜默107日終解封　民眾放煙花慶祝：像過年一樣

新疆伊犁哈薩克自治州人民政府新聞辦公室昨晚（15日）召開新冠疫情防控工作發布會宣佈，自今日10時起，伊寧市全面有序恢復正常生產生活秩序，全面有序復工復產、復商復市、復學復課。

許多伊寧市當地居民昨晚在內地社交平台發佈解封影片稱「比過年還開心」。官方今日（16日）亦回應，情況屬實，但其他地區仍在管控。



針對「伊寧市解封」，《香港01》記者致電伊寧市12345政務服務熱線詢問詳細情況，工作人員確認，「目前已逐漸開放，但新疆其他地區仍屬於管控狀態」。

該工作人員稱，目前伊寧市雖然解封，但其他城市情況仍然嚴重。因此，前往伊寧市需要48小時的核酸檢測，和一次抗原檢測的陰性證明，進出伊寧市都需於所在地居家3天進行健康檢測，同時，跨區出城都需要向雙方社區報備。但非緊急情況，還是建議不要前往伊寧市。

據該工作人員稱，目前伊寧市已開放堂食，外出工作、返校、公共交通都已恢復正常。乘坐公共交通只是需要行程碼或者健康碼。另外，根據各個社區政策的不同，就日常核酸檢測，「如果當地社區裡面需要你做的話，也應該都是需要做的」。

自8月3日以來，新疆伊犁已靜默封控超過107日。此次解封消息一出，許多當地居民在市區放煙花慶祝，亦有網民將伊寧市解封稱為「勝利的曙光」。有影片顯示，伊寧市道路上的隔離擋板正在拆除，居民已可正常外出，「街上人多就像過年一樣」。

新疆伊犁哈薩克自治州轄下有伊寧市、霍爾果斯市、伊寧縣等8縣3市。但本次解封區域惟有伊寧市一處。據國家衛健委數據，昨日伊犁州本土新增確診個案2宗，無症狀感染8宗。