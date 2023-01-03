中國各口岸恢復貨運貿易　「疫情三年被封三年」邊境小城重振經濟

據《澎湃新聞》報道，自內地海關總署要求相關省、自治區按程序分類推動邊境口岸有序穩妥恢復開通貨、客運以來，已有多個口岸在去年年末開始恢復正常化運行。



12月29日，中越邊境雲南河口口岸正式恢復駕駛員直通業務。首批32輛越方入境車輛通過申報查驗後，直接駛入河口口岸北山國際貨場，標誌著河口口岸貿易貨物運輸全面恢復。

越南駕駛員武青平表示，中方防控工作十分完善，入境手續辦理順利，為越南司機及貨物通關創造了便利。「很高興中方採取了開放措施。」眼下正值越南水果上市旺季，連日來友誼關口岸日均火車通行量已接近1100輛。

憑祥市水果進口商稱，水果屬於易腐鮮活貨物，過去因疫情導致物流運輸、倉儲要求增加，不敢新增訂單。「如今口岸通關暢通得到保障，企業已開始搶抓訂單備戰年貨市場，相信外貿形勢也將愈來愈好。」

另外，被當地人自嘲「疫情三年封了三年」的雲南瑞麗邊境，再次恢復口岸暢通。12月30日，瑞麗召開財經工作會議和企業座談會，表示經濟發展成為首要目標，「要在增強投資信心、暢通口岸通關、補足勞動力缺口等方面實現新突破，引導經濟回到正軌。」企業座談會指，瑞麗在全國沿邊開發開放中的優勢、地位不可替代，前景依然廣闊。「三年的抗疫之路已轉入新階段，瑞麗即將迎來發展的機遇期和投資的熱潮。」

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中緬邊境瑞麗姐告口岸的工管委幹部沙曉蓉稱，「三年疫情，昔日的車水馬龍不再，姐告尤為艱難，但相信憑藉獨特的區位優勢，今後姐告的繁華必將重現。」

除中越邊境、中緬邊境外，中國和尼泊爾的西藏吉隆縣的吉隆口岸於12月28日率先恢復雙向貿易，當日進口貨值82.58萬元，貨量38.7噸；1月2日，黑龍江綏芬河口岸亦取消對進口貨物品類、包裝、運輸方式等各類因疫情防控採取的限制措施，恢復正常化運行。