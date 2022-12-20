緬甸詐騙營｜湖北男獲警方營救　憶悲慘經歷：遭酷刑毒打公開買賣

從推出「防詐騙APP」提醒民眾預防詐騙，到各地警方展開「緬北勸返」行動，內地近兩年以來一直嚴厲打擊境外詐騙，並救助非法滯留海外、被迫從事詐騙活動的人員歸國。

據《人民日報》昨日（19日）報道，一位被騙至緬甸從事詐騙的湖北男子曹某，經過警方的營救，時隔兩年多終於返回國內。他回憶在緬甸的非人生活稱，「人就跟貨品一樣，被公開買賣。」



2020年3月，過完年急需找份工作的曹某在朋友的介紹下，看到一條在緬甸輕鬆工作便能月入過萬的工作信息，看到如此豐厚的待遇，曹某當時便心動了。幾日後，他與幾位當地同伴一起租車到雲南，再輾轉偷渡抵達與雲南邊境接壤的緬甸佤邦。

中緬邊境口岸。（視覺中國）

據曹某回憶，到達緬甸佤邦後，他們一行人被帶到一個公司，工作人員將他們的手機、身份證全部沒收後，給了工作手機、電腦等工具，還教他們網絡聊天話術，怎麼在網絡「談戀愛」、如何誘導受騙者投資等等。曹某說，這時他才意識到，所謂的「高薪」工作其實是從事電訊詐騙。而且因其一直未騙到錢，遭到了毒打，還被要求聯絡在國內的家人轉帳6萬元，賠付給該詐騙公司。籌不到錢的他找準時機，趁看押的人不注意，跑了出來。但隨後在緬甸求助朋友時，又被轉賣給了另一家詐騙公司。

第二家詐騙公司在將其關押於小黑屋十多天後，有「持槍保安」威脅他，「要麼交錢走入，要麼好好上班，否則別想或者出去。」沒有錢交贖金的曹某只能選擇繼續「上班」。每天工作的10個多小時間，除了吃飯睡覺，就是和不同的詐騙對象聊天，若沒有完成詐騙公司給的任務，就會遭到跪罰、電擊的毒打，甚至會被關水牢或再次轉賣。

「業績好的人，也沒有像傳說中月入過萬，輕鬆發財，因為在這裏生活的他們，需要向詐騙團伙繳納各種各樣的費，其中包括伙食費、住宿費、陽光費、空氣費、手機卡費、設備磨損費等等，這些被騙來的人，就像一個個沒有生命的零件，給詐騙集團賺著各種昧良心的錢。」曹某告訴警方。

曹某向警方展示其被毆打後落下的傷。（大治警方）

由於曹某性格耿直，幾個月過去依舊「業績不佳」，遭詐騙公司一頓毒打後，被安排去打雜。該公司人員稍有不順心，就隨意對其拳打腳踢。每天提心吊膽的生活讓曹某一直伺機逃跑，可看著被抓回來「同事」戴上手銬，當著所有人被毆打、落下殘疾；還有認識的同伴已沒有消息，曹某心裡害怕迷茫。

「緬北勸返」行動助其歸國

2021年9月，湖北大治市開展「緬北勸返」行動，警方與部分偷渡到緬甸北部非法居留的大治居民取得聯繫，要求他們盡快返回國內配合調查，這些人就包括曹某。

但他的回國之路充滿忐忑阻撓，大治警方提醒他，「一定注意自身安全，隨時與我們保持聯繫，若有任何困難隨時與我們溝通，我們會與邊境溝通，爭取讓你盡快回國。」大治警方也曾多次遠赴雲南邊境，經過多方努力溝通，直至今年11月，在曹某從詐騙公司逃脫後，大治警方才幫其回國，結束了長達2年多的黑暗生活。

12月9日，曹某抵達昆明；12月12日，他主動向湖北大治當地派出所投案自首，如實交代了偷越國境的違法事實，並向救助民警表示感謝。曹某希望，自己的經歷能夠警醒他人。