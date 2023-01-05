中國航天科技集團：今年計劃逾50次宇航發射　推進探月工程四期

據中國航天科技集團周三（4日）消息，今年計劃安排50餘次宇航發射任務，全面推進探月工程四期和行星探測工程，並開展嫦娥七號、天問二號等型號研製工作等。



集團周二（3日）召開2023年型號工作會，總結2022年集團公司型號工作，分析當前及今後一個時期的發展形勢，並部署2023年的重點任務。董事長吳燕生表示，2022年，集團成功實施6次空間站建造發射任務和2次飛船返回任務，中國空間站全面建成，宇航年發射次數首度突破50次，創下宇航發射和型號飛行試驗連續成功的新紀錄。

總經理張忠陽作型號工作報告表示，集團公司2023年計劃安排50餘次宇航發射任務；空間站工程進入應用與發展階段，空間站轉入常態化運營模式；全面推進探月工程四期和行星探測工程，開展嫦娥七號、天問二號等型號研製工作；完成長征六號丙運載火箭首飛；完成商業航天和整星出口合同履約工作。

此前，嫦娥五號探測器完成月球表面自動採樣。（國家航天局）

吳燕生早前為青少年授課時便曾透露，探月工程四期中，嫦娥六號擬於2025年前後在月球背面採樣返回，嫦娥七號擬於2026年前後開展月球南極的環境與資源勘查，嫦娥八號擬於2028年前後發射，將與嫦娥七號組成月球南極的科研站基本型。吳又指，中國計劃2025年前後發射深空探測器，對近地小行星和主帶彗星進行探測；在未來10年到15年實施火星採樣返回任務；開展木星系及天王星等行星際探測，開展太陽探測以及太陽系邊緣探測；在2030年左右實施「覓音計劃」，對太陽系外是否有適宜人類居住的行星進行探測。