太空人稱「航天員」竟與毛澤東有關？中美俄太空人英文稱呼都不同

編按：今年中國航天多次躍入大眾視野，中國空間站的歷史性突破和港產太空人的招募都成為話題，中國空間站也入選新華社十大年度新聞。



大家在關心「天宮」、載人飛船等消息時，或會發現香港習慣把上太空執行任務的叫「太空人」，內地的正式叫法卻是「航天員」；香港習慣把「天宮」稱為「太空站」，內地則稱為「空間站」。為甚麼會有這些不同？內地官方的叫法是誰敲定的？



夢天實驗艙與太空站組合體交會對接示意動畫。 （中國航天科技集團）

錢學森上世紀60年代定調「空間」

「航天員」和「太空人」的分別，要從歷史說起。近代中國科技術水平曾經落後，中文裏的很多科技名詞都譯自外語，有人會照字面直譯，也有人傾向意譯，且對應的中文不盡相同，便有了「太空人」、「宇航員」等不同叫法。

據傳媒報道，上世紀60年代，內地曾把飛船在大氣層以外的活動，稱為「宇宙航行」或「宇航」。後來有人想將「宇宙航行」歸類在「航空」裏，但「中國航天之父」錢學森很不贊同，他認為：「航空是在空氣裏飛，火箭已經在空氣上面了，怎麼還能叫航空呢？」

1964年，錢學森在給《航空知識》第1期寫的《祝復刊》一文中提到，大氣層內的航行是「航空」，所以大氣層外的航行是「航空間」。

「空間」就是Space，它亦被譯為太空、宇宙。在錢學森發表該文之後，「空間」這用詞在內地固定下來，所以香港說的中國太空站，內地正式名稱是「中國空間站」。

與此同時，錢學森還意識到根據科技發展水平，在相當長時間內，人類的空間活動只能局限在太陽系內，稱為「宇宙航行」不免誇大。

「航天」一詞是毛澤東詩句的延伸

神舟飛船是中國航天的「明星」；對於「飛船」這個名詞，香港和內地是一致的。

此後錢學森綜合多方面考慮，在1967年的返回式衛星方案論證會議上正式提出，將人類在大氣層以外的飛行稱為「航天」，而在大氣層以內的飛行稱為「航空」。他說，「航天」這個名詞是受到毛澤東詩句「巡天遙看一千河」的啟發，是「巡天」一詞的延伸。

第二天，錢學森還在給衛星研製人員的一封信中，界定了「空間」和「航天」的相關概念，包括「星際空間」是太陽系外的空間；「行星際航行」是太陽系內的飛行；「宇宙航行」是太陽系外的飛行，總稱航天。他強調，大家應使用「航天技術」一詞，不用「宇宙空間技術」，不要誇大。

錢學森接下來又將「航空」、「航天」、「航宇」的範圍進一步界定，同時敲定與之相關的一系列名詞，包括把「宇航員」、「太空人」統一稱為「航天員」。

1982年5月，第五屆全國人大常委會決定將「第七機械工業部」改名為「航天工業部」，標誌着由錢學森提出的「航天」一詞，已被國家最高立法機關採納，「航天員」的用法也因此確定下來。

香港人較多把「天宮」稱為太空站，與中國航天的正式用語有分別。此外，香港人和部份海外華人仍用「太空人」的叫法，很大原因是那時中國航天實力有限，大家較少接觸，所以沒有把叫法改過來。

不過現在中國航天高速發展，「神舟」飛天、「天宮」建成、「嫦娥」登月、「天問」探火之後，大家對中國航天事業更加關心，「空間」、「航天員」等用詞愈來愈多出現。

中國太空人專用英文名：Taikonaut

中國航天早於上世紀60年代末、70年代初的「曙光一號計劃」，已打算把太空人送上太空，但最終未能實現，當時未引起外界的注意，也沒有甚麼影響。

中國航天「曙光一號計劃」，已打算把太空人送上太空，但最終未能實現，（網上圖片）

2022年10月，國家宣布將在港澳選拔「載荷專家」，更多媒體的報道亦隨官方的說法，把「太空人」叫做「航天員」。

李家超在國慶文藝晚會期間，與三名香港太空館「少年太空人體驗營」的前學員聊天。（李家超Facebook）

當然，「航天員」、「空間站」也好，「太空人」、「太空站」也好，對一般人來說並沒有甚麼分別，大家習慣就好、叫得順口就好。

最後再補充一點，目前全球只有3個能獨立進行載人航天的國家，彼此對「太空人」叫法並不相同，俄羅斯的稱為「Cosmonauts」，美國的稱為「Astronauts」，意思與「Cosmonaut」大致相同；因為美國的航天實力，「Astronauts」亦成為國際上較為廣泛使用的用法。

楊利偉是第一個上太空的中國人，此後飛天的中國人漸多，英文也有了中國航天專屬的太空人名詞「Taikonaut」。（網上圖片）

而「Cosmonauts」和「Astronauts」都源於「宇宙」，故一些嚴謹的內地媒體仍會把美、俄的太空人，包括乘搭美俄航天器上天的其他國家太空人，稱為「宇航員」。

那中國的「太空人」又是否自己的稱呼？有的，隨中國航天事業高速發展，他們已有了「Taikonaut」的專屬名稱；該英文單詞源自「太空」拼音，已被牛津詞典收錄，意思為「Chinese astronaut」。

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