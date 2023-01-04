京東及阿里開通赴香港打復必泰二價疫苗意向報名｜記者實測

內地復星醫藥旗下的復星健康早前宣布，其線上平台開通赴港復必泰二價疫苗的接種意向登記，用戶預約成功後可在兩地正式恢復通關後前往香港自費接種復必泰二價疫苗。

復星醫藥4日（周三）公布，復星健康與京東健康及阿里健康合作，內地居民可透過京東APP和支付寶APP進行個人赴港接種意向報名。待客服短信通知報名成功後，用戶可前往香港自費接種疫苗。



《香港01》記者實測接種意向登記程序（點圖放大）：

據《香港01》記者用支付寶APP實測，搜索「阿里健康疫苗」，其後在頁面登記姓名、年齡、最後一次新冠康復時間、電話等資料後，就能完成登記。用戶還能「訂閱到苗提醒」。

內媒《北京商報》近日報道指，有北京民眾表示，「復必泰二價疫苗的保護性很好，如果能預約成功，我想去香港接種復必泰二價疫苗」。

《北京商報》的報道又指，也有就職於保險公司的員工表示，「雖然復必泰二價疫苗可以有效應對原始毒株和奧密克戎（Omicron）變異株，但是我已經感染過了，抗體水平目前是相對較高的，我認為接種的必要性不是很大」。

北京社科院研究員、中國人民大學智能社會治理研究中心研究員王鵬則表示，「復必泰BNT62b2疫苗及復必泰二價疫苗在港上市更加豐富了疫苗的多樣性，內地居民可赴港接種復必泰二價疫苗，是為當下疫情防控提供了更加多元的選擇渠道和方式，市民也可以根據個人的需要做出個性化的選擇」。

復星健康的復必泰二價疫苗預約登記入口。

2020年3月16日，復星醫藥和德國BioNTech宣布達成了mRNA疫苗開發的戰略合作，復星醫藥獲BioNTech授權，在中國境內及港澳台地區獨家開發及商業化基於其專有的mRNA技術平台研發的新冠疫苗。

2022年12月，mRNA新冠疫苗復必泰BNT162b2以及復必泰二價疫苗均獲註冊為香港藥劑製品，藥廠可以向私營醫護專業人員銷售和供應相關疫苗，讓他們為有需要人士在私營市場接種。