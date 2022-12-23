逾萬劑復必泰新冠疫苗運抵北京　為在華常住德籍公民提供接種

由復星醫藥和BioNTech公司一同供應的約11500劑復必泰mRNA新冠疫苗於周三（21日）運抵北京，預計將於北京、上海、廣州、瀋陽和成都，為在華常住德籍公民提供相應的疫苗接種服務。



復必泰疫苗於2021年3月在港澳納入政府接種計劃。（資料圖片）

上海復星醫藥（集團）股份有限公司（簡稱「復星醫藥」）和BioNTech，共同宣布由兩間公司供應的約11500劑復必泰mRNA新冠疫苗，已於21日運抵北京，具體包括針對OmicronBA.4/BA.5變異株的復必泰二價疫苗和復必泰單價疫苗BNT162b2。

BioNTech首席業務及商務官Sean Marett表示，非常感謝中德兩國政府的共同努力和支持，幫助在華常住德籍公民提供復必泰單價疫苗和復必泰二價疫苗；復星醫藥執行總裁兼CGO李勝利亦指，很高興能與BioNTech攜手為在華常住德籍公民提供復必泰疫苗接種服務。

2020年3月16日，復星醫藥和德國BioNTech宣布達成了mRNA疫苗開發的戰略合作，復星醫藥獲BioNTech授權，在中國境內及港澳台獨家開發及商業化基於其專有的mRNA技術平台研發的新冠疫苗。

mRNA疫苗復必泰已於2021年3月在港澳地區納入政府接種計劃，並於2021年9月在台灣開始接種。2022年12月，mRNA新冠疫苗復必泰BNT162b2以及復必泰二價疫苗均獲正式註冊為香港藥品/製品（生物製品）。