內地今年擴內需穩消費　專家示警：地方承擔任務　財政恐撐不住

受疫情影響，去年中國經濟表現低迷，官方宣示今年要擴內需穩消費。然而，前國務院發展研究中心世界發展研究所副所長丁一凡近日表示，地方政府的財政因疫情而不佳，如果繼續讓地方政府來承擔刺激消費的任務，未來地方政府的財政會撐不住。



由於清零政策嚴重衝擊消費與出口，國際經濟組織多數預估2022年中國GDP僅增長約3%，與官方5.5%左右的目標相距甚遠。去年底，中央工作會議部署2023年的經濟任務，著重強調擴大內需，首次提出要把恢復和擴大消費擺在優先位置。

中央工作會議部署2023年的經濟任務，首次提出要把恢復和擴大消費擺在優先位置。圖為雲南昆明市民元旦（1日）在同德昆明廣場逛街購物。（新華社）

丁一凡向內媒《觀察者網》表示，擴大內需是一種長期的考慮，不但對今年，對未來幾年都很重要。中國是全球人口最多的國家，未來不久或會被印度超越。人口多，市場容量就大，消費能力就大，在國際市場上就有定價權。但如果人口眾多，但有消費能力的人口有限，那人口優勢就沒有充分體現出來。而世界經濟短期內可能陷入停滯性通貨膨脹，外部需求未來不會繼續擴大，故國內市場的擴大就變得尤其重要。

對於擴內需和穩消費，地方政府已提出不同的措施，如上海、濟南給民眾發消費券，深圳、武漢獎勵企業消費升級專項獎金。丁一凡表示，發消費券表現出積極的財政政策，其可以表現為加大公共投資，投資基礎設施等，帶來巨大的外溢效應，衍生出許多經濟活動，使其他服務業、製造業都受益。

然而，直接補貼民眾消費也是一種財政開支。丁一凡強調，前兩年，官方也以消費券的方式給民眾分發補貼，但其主要是地方政府所發，而防疫、抗疫的支出也是由地方政府承擔的。這幾年疫情中，地方政府的財政開支存在巨大的虧空，而這兩年房地產市場下行，地方政府的財政收入也下降不少。

因此，如果繼續讓地方政府來承擔這些刺激消費的任務，未來地方政府的財政會撐不住。而他認為，中央應該承擔更大的責任，為地方政府財政排憂解難，而且多發債，對資本市場而言也是給投資者提供更多的投資機會。