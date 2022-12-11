內地多省市推文旅消費券吸引遊客　廣深共派上億元促市場回暖

日前內地放寬防疫措施，公布元旦、新年等假期安排；近日，多省市又相繼發放消費券，冀能夠在今年假日旺季恢復市場活力。

目前，深圳、廣州、新疆、成都、南京等城市皆已推出消費券，供市民及遊客領取。



廣州市於12月8日開啟消費券發放活動「羊城歡樂購·冬日盛會」，前三輪消費券共計3000萬元（人民幣，下同）不間斷發放。本次派發的消費券涵蓋輕茶餐飲、超市等五大類。面值從10元至100元不等。消費者每輪可領百貨、超市等多種不同的消費券，最高可一輪一次性領取5張。

12月9日深圳啟動第三輪「樂購深圳」消費電子和家用電器購置補貼活動。本次補貼實行「即買即享」，消費者最高可獲得15%的補貼金額，每人最高補貼2000元。其中，龍華區累計發放3000萬元年末促銷消費券，並計劃在明年1月以數字人民幣形式發放5000萬元汽車購車補貼，拉動汽車消費。

南京將在12月14日發放通用消費助力券、汽車消費助力券、綠色消費助力券等，以帶動商貿、文旅、企業等各企業展開形式多樣的促銷活動，持續加快消費回補和潛力釋放。

新疆、成都推旅遊消費券吸引遊客 浙皖閩贛聯手搶客

自8月以來，封城已久的新疆在今日（11日）公布，即將於12月20日至明年2月期間，面向全國發放5萬餘張「冰雪旅遊」消費券，助力新疆冰雪旅遊產業快速回暖。活動預計補貼資金達400萬元，遊客可領「滿100元減50」和「滿200元減120」兩種類型補貼，覆蓋疆內10家主流滑雪場地。

新疆發放共計400萬元「冰雪旅遊」消費券，助力冰雪旅遊產業快速回暖。（視覺中國）

另外，成都也將於12月12日起面向全國遊客分2期發放1000萬元的「煙火暖冬日·安信游成都」文旅消費券。涵蓋景區門票、酒店住宿等項目，覆蓋聖誕、元旦、春節等冬日旅遊旺季。

12月至春節期間，浙江、安徽、福建、江西四省將合計推出春節主題特賣活動、旅遊景區免費、消費券發放等近500項文旅營銷活動、200餘項惠民措施，共同促進區域內文旅消費提質擴容。