官方再釋紅利刺激2023房市　住建部長：首購利率該降都要降下來

為了刺激內地房市，央行、銀保監會近期釋出購屋紅利，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，新建商品住宅銷售價格環比和同比連續三個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率政策下限。住房和城鄉建設部部長倪虹強調，「購買第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率該降的都要降下來。」



《光明網》報道，住房貸款利率政策與新建住房價格走勢掛鈎、動態調整，或有利支持地方政府科學評估當地商品住宅銷售價格變化情況，有效的「因城施策」，可支持剛性住房需求，形成支持房地產市場平穩健康運行的長效機制。

針對中央經濟工作會議日前提出，推動經濟運行整體好轉，倪虹展望2023年內地房市走勢，矢言實現質的有效提升和量的合理增長，必須「因城施策、精準施策」，以提振市場信心。

倪虹認為，實現2023年內地房市質量提升與增長，必須要在精準上下功夫，「因城施策、精準施策，提振市場信心。」（新華網）

而在央視新聞刊登對倪虹的專訪中，針對中央經濟工作會議對房地產工作作出明確部署，倪虹指出在擴內需、促消費三大重點中，便包含房地產；在防範化解經濟金融風險的三大任務，其中也有房地產，倪虹自言「我們深感責任重大」。

倪虹表示，做好2023年房地產工作，可以概括為三句話：增信心、防風險、促轉型，「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，除了支持剛性和改善性住房需求、推進保交樓、保民生、保穩定工作外，著力化解房企風險與整治房地產市場秩序也將會是住建部的重點工作項目。

疫情衝擊下，住建部對房地產市場企穩回升表達信心，大力支持購買首套房。（新華社）

倪虹認為，對於購買第一套住房的要大力支持，「首付比、首套利率該降的都要降下來」；對於購買第二套住房的，要合理支持，「以舊換新、以小換大、生育多子女家庭都要給予政策支持」；對於購買三套以上住房的，原則上不支持，「就是不給投機炒房者重新入市留有空間。」

倪虹強調，要增加保障性租賃住房的供給和長租房市場的建設，唯有提高住房建設標準，為房屋提供全生命週期安全保障，才讓新市民、青年人能夠更好地安居。