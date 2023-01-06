11年前曾罵「香港人是狗」　北大教授孔慶東涉攻擊專家遭微博禁言

北京大學中文系教授孔慶東11年前曾因辱罵「香港人是狗」而廣為港人所認識，周四（5日），據微博管理員通報，有1120個帳號因違規攻擊抗疫專家而被予以階段性禁言至永久禁言處置，當中孔慶東被點名。



微博表示，平台一直鼓勵廣大用戶在平台參與熱點討論、表達觀點並在相互交流中不斷尋求社會共識，同時也積極倡導，以理性客觀的態度文明發言，以包容寬厚的心態看待他人的不同觀點。疫情面前，眾多專家學者及熱心網友積極用專業的知識、權威的例證助力防疫，但每個人都有自己的看法和立場，切不可因觀點不同而惡語相向，甚至發佈人身攻擊、引戰對立等違規言論。對此類破壞社區生態的違規行為，站方也將予以嚴肅處置。

截至周四，站方根據《微博社區公約》等相關規定，對排查到的12854條攻擊專家學者等違規內容予以處置，並對@劉春、@孔慶東、@IN剛剛好、@海浪清洗痕跡、@Halospecial等1120個帳號視程度予以階段性禁言至永久禁言處置，「真理越辯越明，站方支持廣大用戶每一次理性客觀、真誠友善的發言」。另外，微博也將持續加大對各類違規內容的排查清理力度，與廣大用戶一同營造和諧友善的社區環境。

孔慶東在公告當中被點名。（微博）

公開資料顯示，孔慶東1964年9月22日出生於黑龍江哈爾濱，曾作為八九民運的學生領袖，北京大學文學博士，現任北京大學中文系教授。他還是孔子七十三代孫，屬大宗戶三支，十八世祖是襲封衍聖公孔訥第四子孔公鏜。

而孔慶東這個名字對香港人而言並不陌生。事緣2012年初，一段內地兒童在港鐵東鐵綫車廂進食零食麵，被幾名港人訓斥違反港鐵附例，進而導致罵戰的短片在網上瘋傳。當年1月19日，孔慶東於中國第一視頻網絡電視台《孔和尚有話說》節目中對事件作出評論，當時他提到中國人有義務講普通話，故意不講普通話的人是「王八蛋」等，「很多香港人不認為自己是中國人，總是開口就說我們香港啦，你們中國啦……這種人給人家英國殖民者當走狗當慣了，到現在都是狗，你們不是人。我知道香港人有很多是好人，但是有很多香港人至今還是狗。」

孔慶東又認為，香港的法治制度是英國殖民時代的遺留物，並把以上提到的一類香港人比作朝鮮籍日本兵、台灣籍日本兵，「凡是用法治維持起來的秩序，說明你們的人沒有素質、沒有自覺……一個字：賤。」

他同時指出，片中港人有自大的優越感，別人知錯後卻不依不饒的群攻，屬於「西仔心態」，質疑港人絕對不會如此對待外國人和本地人，而他們對待內地人就像是狼。他還認為香港是中國各地裡面素質比較差的地方之一，很多香港人沒有「人味」等，並再次罵道「香港人很多是狗」。

事件在香港社會引起極大迴響，各界人士紛紛作出回應，當時全國政協委員劉夢熊狠批孔慶東的言論是撕裂民族，歧視港人，強烈要求孔向港人謝罪，並建議北大開除並教職，港人亦應集體控告孔慶東誹謗；香港廠商聯合會會長兼北京市政協常委施榮懷稱，如果孔子後人說出那些話，「真的好丟臉」；同是孔子後人的粵劇名人謝雪心表示希望對方學識包容及尊重別人，亦相信就算一個普通老師也不會容許學生侮辱別人。

當年競選行政長官的唐英年及梁振英亦有作出回應，其中唐英年表示，香港人不是狗，法治是港人的核心價值，絕大多數港人自覺地守法，表達了港人質素，自己絕不會用這種言論描繪任何人，又認為孔身為大學教授，應有一個教授的品格，每一個人都要為他自己的說話負責。

梁振英則表示孔的言論不代表內地人對香港社會普遍的看法，香港應多些向內地人宣傳香港的規矩，港人亦毋須過分解讀個別人士的說話。

至於孔慶東本人事後亦曾回應，指自己並未說過「香港人是狗」，而是說「香港有一部分人是狗」，又指相信「正常人、受過教育的人、自稱是人的人」都會清楚其言論的真正意思。他又反問自己說過不少地方的人有一部分是狗，都沒事，為何香港老虎屁股摸不得？

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事實上，除了上述事件，孔慶東也常以具爭議性的言論受到網民注意，更被稱為「左王」。例如在2010年，孔慶東批評南韓，推崇北韓的制度和金正日的「主體思想」，稱「沒有偉大的領袖和勞動黨，沒有強大的人民軍，沒有寧死不屈的民族骨氣和奮發忘我的勞動熱情，早都死絕了。」

2011年6月，孔慶東在網絡電視評論節目中，兩次辱罵新加坡記者是「婊子」，「對新加坡婊子們沒什麼好客氣的，你們那些婊子們不是鼓吹民主自由嗎」、「新加坡人很無知，基本上甚麼都不知道」。同年11月，他還曾以「漢奸刊物」來形容《南方人物周刊》。

孔慶東又曾在2012年1月上節目時嘲諷台灣選舉是假民主，稱馬英九在總統選舉中得票只不過600萬是「微弱勝出」，「連半個北京都不如」。

值得一提的是，去年8月底，臨近中共二十大召開時，孔慶東的微博帳戶顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處于禁言狀態」。