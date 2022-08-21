左派KOL司馬南孔慶東突被封禁　或因二十大前約束民粹

日前，內地網絡KOL司馬南突遭內地全網封禁，向來在網絡上極為活躍、備受爭議的他，微博賬號、今日頭條賬號、B站賬號、抖音賬號全部被禁言，引來許多猜測。

有人說，這或許與他曾在美國投資買房有關。因為司馬南一直以來的標籤都是強烈「反美」，鬥爭性和對立思維太強，卻不料竟然在美國買房，被許多人批「知行不合一」，「嘴上都是主義，心裏全是生意」。誠然，司馬南遭遇形象危機，被他所參與撕裂的輿論場反噬，以至於人設崩塌，某種程度上是自己釀成的苦果，但公允地說，個人私事與公共發言不宜簡單聯繫，一個人在美國買房絕不代表不能批評美國。在今天這樣一個時代，很難令人相信司馬南被禁言會是因為在美國買房。

還有人說，司馬南被禁言是因為他對內地企業聯想的猛烈抨擊有關。這個說法同樣比較勉強。畢竟，抨擊聯想的人絕不只有司馬南一人，司馬南只是其中非常突出的一個。司馬南對聯想抨擊最猛烈、影響最大的時候不是當下，而是去年11月。在那個時候司馬南都沒有被禁言，不太可能在現在因為抨擊聯想被禁言。更重要的是，儘管司馬南對聯想的抨擊有過度發揮、誅心、上綱上線之嫌，容易製造撕裂，不利於民營企業的健康發展，但聯想的問題確實很多，辜負了許多人的期待。

司馬南是一個備受爭議的網絡大V，他比較善於把握網絡輿論走向。（多維新聞）

上述兩個因素難以單獨成立，但如果合在一起，尤其是把多年以來司馬南在輿論場製造的撕裂、對立放在一起考慮，或許可以推測出司馬南被禁言是因為監管部門在經濟增長面臨困境、中共20大快要召開的情勢下，基於維護社會穩定、輿論場的和諧有序考慮，對民粹、極端言論、上綱上線式誅心之論的一次懲戒和約束。

眾所周知，長期以來，司馬南的公共發言被許多人質疑為上綱上線、製造撕裂、誅心。他經常在輿論場挑起矛盾，動輒將一個問題推到極致。儘管在此過程中他的關注者大增，流量收益賺得盆滿缽滿，但造成的負面影響卻是整個社會的輿論氛圍變得敏感、撕裂。而改革開放40多年以來，內地之所以能快速崛起為世界第二大經濟體，創造人類歷史上罕見的經濟奇蹟，在相當程度上正是因為對改革開放之前的二元對立的鬥爭思維、上綱上線式道德審判、動輒得咎的誅心之論摒棄，不斷引入包容、多元、開放和理性的力量，持續讓更多人有人盡其才的社會空間。

既然如此，在當下內地經濟亟需度過難關的關鍵時刻，在中共20大將要召開的特殊時候，約束司馬南之類的誅心之論，塑造一個穩定和諧的輿論環境，或許是監管部門的真實考量。尤其考慮到目前被禁言的不止司馬南一人，在輿論場備受爭議的北京大學教授孔慶東同樣被禁言，那更加印證監管部門或許在約束民粹聲音。