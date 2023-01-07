Tesla國產車大降價引激烈維權　車主闖成都門店搶禮品毀電動小車

Tesla國產車型全系周五（6日）大幅降價，且創Tesla車價的歷史新低，引發一批剛提車的車主不滿，其中四川成都太古里就爆發了Tesla進入中國以來最激烈的維權。



官網顯示，國產Model 3調整後售價22.99萬（人民幣．下同）至32.99萬元，降幅2萬至3.6萬元，Model Y調整後售價25.99萬至35.99萬元，降幅2.9萬至4.8萬元，意味著部分車主剛買車就虧了幾萬。

博主「不是鄭小康」爆料指出，降價消息一出，成都太古里就爆發了Tesla進入中國以來最激烈的維權，「那個門店所有給用戶的周邊禮品、零食和水都被搶。一台純電動ATV小車 Cyberquad被毀壞」。他又透露，現場簽字的車主們的訴求是「10萬公里超充+100萬積分+ FSD（完全自動駕駛功能，選裝價6.4萬元）終身使用權+車輛延保2-4年」，總金額或達逾10萬元。而除了成都太古里，網上還流傳出多張車主維權的照片，暱稱「Jester 轟轟」就曝光了疑似特斯拉杭州蕭山體驗中心的「維權」畫面，顯示多人聚集店內高喊「退錢」。

對此，上述太古里特斯拉店工作人員回應稱，已向所有車主表示沒有任何保密協議，也沒有任何補償、賠償方案，現場的車主到晚上就陸續離開。

是次事件亦引起輿論爭議，有律師表示，若廠商降價行為讓客戶不滿，雙方可以有很多種處理辦法，但現在已經不是維權了，而是「車鬧」，需要負法律責任的。亦有網民對車主行為表示不解，質疑是拿車子跟房子比，「只能漲不能降？」