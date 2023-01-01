「寧王」麒麟電池力壓Tesla4680　獲《TIME》評2022最佳發明

中國最大的電池製造商寧德時代於12月30日公告，由其自發研製生產的「麒麟電池」被美國《時代（TIME）》周刊評委2022年度最佳發明。



據《科創板日報》報道，《時代周刊》在評語中透露，麒麟電池將在2023年開始向汽車製造商出貨。搭載該電池的汽車，充滿一次電，可實現整車1000公里續航。該電池採用最新的CTP（Cell To Pack）技術，新設計可使電池保持適宜恆溫，從而加快充電速度。

寧德時代麒麟電池被美國《時代》周刊（TIME）評為2022年度最佳發明。（寧德時代公眾號）

擁有第三代CTP技術的麒麟電池發布後，吉利汽車旗下高端電動品牌極氪與賽力斯汽車旗下的問界系列車型確定為首批用戶，率先量產搭載麒麟電池。

其中，吉利高端電動車品牌極氪為麒麟電池的全球量產首發品牌，極氪009為寧德時代麒麟電池的全球量產首發車型，目前已經上市。而極氪001將成為搭載麒麟電池的全球首款純電續航里程超過1000公里的量產車型，今年年初即將上市。

麒麟實現電車電池急速快充、急速降溫

數據顯示，麒麟電池可支持5分鐘快速熱啟動及10分鐘快充。在相同化學體系及同等電池包尺寸下，該電池包的電量較Tesla的4680提升13%，實現續航、快充、安全、壽命、效率、以及低溫性能的全面提升。

同時，麒麟電池的大面積冷卻技術，使電芯控溫時間縮短至過去的50%，甚至極端情況時，電芯可急速降溫，有效阻隔電芯間的異常熱量傳導。在這一技術的推動下，電池熱管理單車價值量也有望提升，新能源車三大熱管理系統（座艙、電池、電機電控熱管理）均有升級方向。