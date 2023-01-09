東部戰區於台灣周邊軍演　為兩周內第2次　台方偵獲軍機57架次

解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，1月8日（周日），解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，重點演練對陸打擊、對海突擊等內容。

台灣國防部稱，統計自8日上午6時起至9日上午6時止，偵獲解放軍軍機57架次（其中28架次逾越台海中線、進入西南防空識別區）、解放軍艦4艘次，持續在台灣海峽周邊活動。



施毅稱，演練旨在檢驗部隊聯合作戰能力，堅決反擊外部勢力、「台獨」分裂勢力勾連挑釁行徑。

台灣國防部公布的「台海周邊空域活動示意圖」顯示，3架次BZK-005無人機、6架次殲11戰機、2架次蘇愷30戰機、2架次殲10戰機、12架次殲16戰機、2架次轟6機、1架次空警500逾越台灣海峽中線、進入西南防空識別區，其中部分BZK-005無人機、轟6機深入台灣東南方空域。

台灣國防部指，台軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

美國總統拜登（Joe Biden）去年12月23日簽署2023年度國防授權法案（NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元軍援，解放軍東部戰區12月25日隨即宣布在台灣周邊海空域軍演，東部戰區昨天再次在台灣周邊進行軍演，這是兩周內第2次實戰化演練。