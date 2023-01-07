台灣擬打造自家版SpaceX　以利戰爭爆發時有台版「星鏈」使用

由馬斯克創立的美國太空探索技術公司（SpaceX）建造的龐大低軌網絡衛星系統「星鏈」（Starlink）在俄烏戰爭中起到重要作用，近日，英國《金融時報》引述3名消息人士報道指，面對來自中國大陸的軍事威脅，台灣的「國家太空中心」正與多名海內外投資者初步洽商，規劃自現有的一個衛星部門分拆出一家公司，期待吸引海內外資金，打造SpaceX般的企業，以利將來一旦發生戰爭等，能有台版「星鏈」可使用。



據報太空中心曾接洽美國矽谷創投公司Draper Associates，該公司參與了SpaceX的早期投資，惟其對消息不予置評。而太空中心消息指出，他們要把自家的低軌道衛星通訊發展計劃打造成一家公司，但相關計劃尚沒成熟到可公開討論。知情人士表示，相關公司建立後，當局希望能保持可觀的少數股份。

唐鳳透露數位發展部已著手進行實驗。（資料圖片）

台灣數位發展部部長唐鳳則表示，台灣看到星鏈在俄烏戰爭中的成功經驗，並把「促進社會韌性」列為首要關切事項，重要工作包括確保在發生大規模災難期間，傳媒能把影像紀錄傳達至國際閱聽眾，以及讓電話和視像會議持續舉行。

對於業界有聲音對由當局支持成立的台灣低軌道衛星公司的國際競爭力感到懷疑，唐鳳直言，太空中心的相關低軌道衛星服務，要到數年後才開始運作，然而數位發展部已著手進行實驗，在台灣700個地點設置非同步衛星接收器，尋求確保戰時台灣的網路頻寬。唐鳳進一步表示，台灣的目標是同時與盡可能多的供應商合作，避免被特定衛星供應商綁住，「這就是韌性」。

去年2月，俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭的通訊和互聯網服務因戰爭而受阻。星鏈衛星服務令烏軍和烏政府能在戰爭期間免於「斷網」之虞。

在俄烏戰爭中，星鏈為烏克蘭軍方提供重要的通訊功能。它在地球上空設有超過2200個低軌道衛星，並向烏克蘭至少15萬個地面接收站提供寬頻網絡。烏克蘭軍方利用星鏈提升防衛能力，例如為前線的無人機操作員提供勘察作用。有美國軍方高層表明，華府認為星鏈在戰場上非常有效。