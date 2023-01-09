習近平：堅持發揚鬥爭精神　奮力推進政法工作現代化

官媒《人民日報》9日（周一）報道指，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對政法工作作出重要指示強調，要堅持發揚鬥爭精神，奮力推進政法工作現代化，全力履行維護國家政治安全。



習近平稱，政法工作是黨和國家工作的重要組成部分。要堅持黨對政法工作的絕對領導，提高政治站位和政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，堅持以人民為中心，堅持中國特色社會主義法治道路，堅持改革創新，堅持發揚鬥爭精神，奮力推進政法工作現代化，全力履行維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的職責使命，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興貢獻力量。

中央政法工作會議7日至8日在北京召開。中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清在會上傳達習近平重要指示並講話，表示要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅持統籌國內國際兩個大局，堅持統籌發展安全兩件大事，全力履行職責使命，奮力推進新時代新征程政法工作現代化，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興貢獻力量。