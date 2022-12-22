受賄1.66億　河南政法委原書記甘榮坤認罪　18大後億元貪官已90人

12月22日，江蘇省常州市中級人民法院一審公開開庭審理了河南省委原常委、政法委原書記甘榮坤受賄一案。甘榮坤當庭表示認罪、悔罪。據了解，甘榮坤受賄達1.66億元。《財新網》指出，中共十八大後，公布的億元貪官有90人。



據早前報道，2月9日，河南省委原常委、政法委書記甘榮坤涉嫌受賄案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由江蘇省常州市人民檢察院審查起訴。值得注意的是，甘榮坤是虎年首名被訴落馬高官。



甘榮坤貪腐歷程長達20年

甘榮坤生於1962年5月，江西彭澤人，江西財經學院商業財會專業大學畢業。他於1983年7月參加工作後長期在國家部委任職，1989年從國家地震局調入海關總署任職，期間長期在海關總署財務司任職。1998年9月任海關總署財務科技司副司長，按照檢方指控，甘榮坤貪腐歷程也自此開始。

甘榮坤在2007年從海關總署調任北京海關關長、黨組書記。2013年8月，調任湖北副省長，晉陞副省級，3年後調任黑龍江省委常委、政法委書記。

2019年9月，甘榮坤出任河南省委常委、政法委書記，2021年6月1日，官方通報其涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查。

甘榮坤被指受賄達1.66億元。(財新網)

江蘇省常州市人民檢察院起訴指控，1999年至2021年間，被告人甘榮坤利用擔任海關總署財務科技司副司長、財務裝備司司長、基建辦公室主任，北京海關關長，湖北省副省長，黑龍江省委常委、政法委書記，河南省委常委、政法委書記等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人在工程承攬、企業經營、案件處理等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣1.66億餘元。檢察機關提請以受賄罪追究甘榮坤的刑事責任。

庭審中，公訴機關出示相關證據，被告人甘榮坤及其辯護人進行質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，甘榮坤進行最後陳述，並當庭表示認罪、悔罪。庭審最後，法庭宣佈休庭，擇期宣判。人大代表、政協委員及各界群眾10餘人旁聽庭審。

搞迷信、愛賭博，追求低級趣味

從檢方資訊可以看出，從1998年9月至2000年12月甘榮坤任職海關總署財務科技司副司長，至2021年6月被查，其貪腐之路持續超20年。

中央紀委國家監委在2021年12月通報甘榮坤違紀違法問題，並宣布甘榮坤被「雙開」。

甘榮坤被指喪失理想信念，對黨不忠誠、不老實，參加迷信活動；無視中央八項規定精神，大肆收受禮品禮金，多次接受可能影響公正執行公務的旅遊活動安排和宴請，在組織函詢時不如實說明問題。

此外，甘榮坤還存在公權私用、以案謀錢，違規干預插手司法活動；追求低級趣味，長期沉迷賭博；肆無忌憚大搞權錢交易，利用職務便利在工程承攬、企業經營、案件處理等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。