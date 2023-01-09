通關｜首日5046名內地訪客入境香港　比前一日僅增加百多人

時隔近三年，香港與內地昨日（8日）迎來首階段免檢疫通關。香港入境事務處公布8日的出入境旅客流量統計數字，顯示與前一日（7日）比較，入境香港人數增加近3成，遠少於出境人數1.4倍的增幅。

此外，8日共有5046名內地訪客入境香港，比7日的4,929名內地訪客僅增加百多人。



《香港01》記者搭乘班機由香港飛往廣州，直擊內地開關首日的入境流程及安排（點圖放大）：

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根據入境事務處的數據，8日共有46,098人入境香港，比7日的35,867人增加近3成。8日共有62,409人由香港出境，比7日的25,500人大增1.4倍。

在入境香港人士之中，8日有35163名香港居民入境香港，比7日的25847人增加36%。8日共有5046名內地訪客入境香港，比7日的4,929名內地訪客僅增加百多人。

在出境香港人士之中，8日共有46,884名香港居民出境，比7日的19,118名香港居民大增1.4倍。8日共有8328名內地訪客出境，比7日的2068名內地訪客大增3倍。

在新開放的口岸中，當中落馬洲支線口岸8日共錄得22813人次入境或出境，佔新開放管制站最多。其中5680人入境，17133人出境，出境人數比入境人數多2倍。