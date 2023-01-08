通關實測｜時隔1015天重開國門　香港「飛速」入境廣州全流程

因應疫情，內地2020年3月26日起宣布關閉國門，對入境人員實施嚴格的管控措施。隨著疫情形勢的轉變，當局決定對新冠病毒感染回歸「乙類乙管」並自2023年1月8日起取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。

經歷了長達1015日的封關，內地今日（8日）終於重新正式打開國門，《香港01》記者搭乘國泰航空CX982班機由香港飛往廣州，全程獨家直擊內地開關首日的入境流程及安排。

通過實測，以飛機起飛時間計到走出廣州白雲機場，合共耗時90分鐘，且落地廣州後無任何探熱、消毒、核酸檢測等要求，取完托運行李後便可直接進入「社會面」，過程十分順利。此外，若暫時搶不到陸路口岸過關名額，或亦可參考這一「曲線返鄉」方式。



行前準備

由於現時前往內地需持有48小時內核酸陰性證明，記者於周五（6日）下午1時48分左右，來到位於荃灣大會堂公園的核酸檢測站進行核酸檢測，並於翌日到場領取紙質報告。當日由排隊到核酸採樣結束共耗時近30分鐘，較以往的時間久了不少。

值得留意的是，若核酸檢測證明為出行所用，在現場登記採樣時需攜帶護照、回鄉證、港澳通行證等相關旅行證件。

健康碼申報令人手足無措？

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抵達機場排隊辦理登機手續前，旅客必須用微信掃描「程序碼」，並填寫中國海關電子健康申報，內容涉及個人信息、過去14天曾到訪國家和地區、是否有發燒等症狀、核酸檢測陽性或陰性、航班號、座位號等，申報上訴資料後會獲得黑色的QR CODE（即健康碼），現場工作人員一併檢查48小時內核酸陰性證明紙質報告及健康碼，隨後才可排隊值機。

記者用時5分鐘填寫完電子健康申報後，於5時33分開始排隊辦理登機手續，雖排隊旅客眾多，不過10分鐘後記者就辦理完全部登機手續。據觀察，現場有不少人在填寫中國海關電子健康申報時「受阻」，因此建議抵達機場前，就在微信「海關旅客指尖服務」小程序中提前進行申報，並截圖保存，以免耽誤行程。

女子三年未回國竟是去美國結婚？

等待登機時，記者發現不少旅客都是新冠疫情爆發三年後首次前往或返回中國內地，市民Helen透露，今次北上廣州是為了公幹，「因為有公司在內地，所以好期待一開關就即刻返去，疫情三年未返過去」。雖然是為了公幹，但Helen表示「都開心嘅」。被問及會在何時搭乘何種交通工具返香港，Helen說，大概會在內地逗留十日、八日，她並希望可以乘搭高鐵。

另一名來自遼寧瀋陽的六旬女子表示，自己數日前從美國出發輾轉日本、香港，才終於即將搭上飛往內地的班機，惟她抵達廣州後還要另外搭機才能返鄉。該女子稱今次是疫情後首次回國。談及去美國的事由時，她打趣地稱是為了「結婚」，其後又解釋道自己已在美國生活了十年、老公是美國人。她還透露，老家的家人全都「陽（性）了」，並在臨走時對記者說「Take Care」。

大面積堆放疑似棄置水馬&落機後「極速」入境

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班機早上8時14分從香港國際機場起飛，機上工作人員介紹，航班乘客有270人（經濟艙238人、公務艙30幾人）左右，佔整體座位的逾九成。飛機起飛15分鐘後就開始降落，廣州城區容貌盡收眼底，不過，多處空地上大面積堆放棄置的紅色物品，疑似為內地「清零」期間封控所用的水馬。經過30分鐘的飛行，飛機降落廣州白雲國際機場。

記者9時3分落機後，看到廣州機場內有多處「廣州歡迎您」的中英文字樣，並發現機場內的清潔人員與海關工作人員全部佩戴N95級別口罩，有人還佩戴了面罩，不過「大白」們的身影就沒有出現，亦未有人身著防護衣；9時7分，先前申報的健康碼再次「派上用場」，通過自助掃描健康碼的閘機後才可排隊在海關辦理入境手續，入閘前有海關工作人員大聲提醒入境旅客「不要摘下口罩」。

廣州機場內的入境邊檢開放了10個人工通道，沒有開放自助通道，海關工作人員查看了旅行證件並詢問了入境前14日曾在哪些國家和地區逗留過後，記者便順利出關，從落機到入境合共耗時40分鐘。

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喜極而泣的戀人，久違的團圓

值得注意的是，雖然今日是內地重新開關的首日，但機場內卻未有出現工作人員手忙腳亂的情況。入境後也並未有工作人員對旅客進行消毒、探熱以及核酸檢測，入境流程幾乎已簡化到新冠疫情發生前的水平。

另外，入境廣州後記者還看到，接機大堂內不少人正在等待接久違的親朋，有男子手持鮮花等待許久未見的女友、還有爸爸帶著女兒與境外回來的媽媽相擁，被疫情阻隔的三年團圓在這一刻變得格外溫暖。