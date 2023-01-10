中國暫停向日本旅客發新簽證？外交部：少數國家罔顧科學事實

在中國1月10日公布暫停簽發韓國公民赴華短期簽證後，共同社10日引述數名旅遊業界消息人士報道，中國已暫停向日本赴華旅客發出新簽證。針對此消息，外交部發言人汪文斌並未正面回應。



但他表示，少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對並採取對等措施。



1月10日外交部例行記者會上，有記者提問，「中國發布暫停向日本遊客發放簽證的通知，發言人能否證實這一消息？能否透露更多消息？」

汪文斌回應稱，中方發佈新冠病毒感染「乙類乙管」總體方案和中外人員往來暫行措施之後，多國表態予以歡迎。

日本要求來自中國的旅客提交陰性的新冠病毒檢測證明。（視覺中國）

但也有少數國家宣佈對來自中國的旅客採取入境限制措施，對此中方以最大誠意，本著實事求是的態度，與有關國家進行了充分溝通，詳細介紹中方優化調整防疫措施的科學性、合理性和中國當前的國內疫情形勢。

汪文斌接著指出，「令人遺憾的是，少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對並採取對等措施。」汪文斌表示，要再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應借機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。

在中國疫情升溫後，日本、韓國、美國、英國等多國提高對中國入境人士的檢疫要求，日本要求來自中國的旅客提交陰性的新冠病毒檢測證明，抵埗後再檢測，並要求航空公司不增加中國直飛航班的班次、航班要降落在數個指定機場等。中國外交部曾對此表達不滿。