日本高僧「世界末日前奏」一一應驗 曾預言新冠安倍遇刺俄烏戰爭
撰文：TVBS新聞網
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日本高僧「三木大雲」曾預言前首相安倍晉三遇刺，沒想到竟成真。
安倍晉三去（2022）年7月遭槍殺身亡，此外連俄烏戰爭、新冠疫情也命中。
而三木大雲8大預言曝光，當時甚至斷言：「今年的鬼門開啟了。」
「世界末日前奏」逐一應驗 還準確料中發生先後次序（點圖了解更多）：
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YouTuber老高近日釋出一段影片，分享佛教日蓮宗的日本僧侶「三木大雲」離奇預言，直言三木大雲早在2010年就預測到瘟疫（新冠）、俄烏戰爭、安倍遇刺，甚至直接明講「日本國家元首會被暗殺」。
老高透露，三木大雲2010年公開講法的時候講到，「今年的鬼門開啟了，所以新的一輪災難會到來」，並提到佛經裡有「三災七難」一說，人世間經歷了一輪三災七難後，宇宙就會重啟。
老高指出，佛經中的「三災七難」，10年之內按照固定順序出現，也代表「世界末日」到來的前奏，末日要來了。
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而三木大雲也公布「三災七難」的預測，但其中有2項重複，因此實際上只有8個預言，包括：
1、佛經曰：「人眾疾疫難」>> 瘟疫
2、佛經曰：「他國侵逼難」>>戰爭
3、佛經曰：「自界叛逆難」>>內亂或者暗殺
4、佛經曰：「星宿變怪難」>>星宿異常
5、佛經曰：「日月薄蝕難」>>日食或者月食
6、佛經曰：「非時風雨難」>>水災
7、佛經曰：「過時不雨難」>>旱災
8、佛經曰：「穀貴」>>饑荒
沒想到8大預言中，瘟疫（新冠肺炎）﹑戰爭（俄烏戰爭）、內亂或暗殺（安倍晉三遭槍殺）、日食或者月食（血月月全食）等，盡皆應驗。
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